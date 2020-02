Le premier nouvel iPhone d’Apple de 2020 pourrait avoir une énorme surprise – .

Apple devrait dévoiler un tout nouveau modèle d’iPhone le mois prochain, le combiné que beaucoup d’entre vous demandaient. Souvent appelé iPhone 9 ou iPhone SE 2, ce sera un iPhone 8 mis à jour qui arborera à la fois un capteur d’empreintes digitales Touch ID et la puissante puce A13 d’Apple que l’on trouve dans la série iPhone 11.

Les fuites ont fait référence à ce téléphone comme iPhone SE 2 et iPhone 9, et ces deux noms ont un certain sens. Cet appareil semblable à l’iPhone 8 sera le combiné le plus abordable d’Apple depuis l’iPhone SE, et il aura le même design que l’iPhone 8. Cependant, ni l’iPhone SE 2 ni l’iPhone 9 ne sont des options de dénomination idéales, et Apple a du mal avec Schémas de dénomination iPhone ces dernières années. Maintenant, une nouvelle fuite indique qu’Apple a un nom de produit différent à l’esprit pour le prochain combiné de 4,7 pouces, et ce serait une énorme surprise que personne n’a vu venir.

C’était en 2017 lorsque les problèmes liés aux iPhone d’Apple ont commencé. Il n’y avait pas d’iPhone 7 et d’iPhone 7 Plus pour suivre l’iPhone 7 et l’iPhone 7 Plus. Au lieu de cela, Apple est passé directement à l’iPhone 8/8 Plus, puis a lancé l’iPhone X (prononcé iPhone Ten) à côté. L’année qui a suivi nous a donné l’iPhone XR, l’iPhone XS et l’iPhone XS Max, mais pas d’iPhone 8s ni d’iPhone 9. Nous avons ensuite obtenu la structure de dénomination de l’iPhone 11 plus propre, mais toujours ennuyeuse en septembre dernier: iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Et nous prévoyons maintenant qu’Apple lancera un iPhone 12 en septembre, un nom qui suivra probablement la structure de l’année dernière en ajoutant Pro et Pro Max.

Contrairement au MacBook et à l’iPad, qui n’ont pas besoin d’un système de numérotation pour avoir du sens, Apple doit recourir à des chiffres pour aider les acheteurs à comprendre quel est l’iPhone le moins cher qu’il vend et quel est le dernier modèle. Entrez dans un magasin Apple aujourd’hui et vous pourrez acheter n’importe quel modèle d’iPhone de l’iPhone 8 de 64 Go le moins cher à l’iPhone 11 Pro Max de 512 Go le plus cher.

C’est pourquoi le recours à un schéma de dénomination beaucoup plus simple pour l’iPhone qui abandonnerait le système de numérotation a beaucoup de sens, et c’est ce que l’on dit qu’Apple prévoit actuellement pour le produit que nous appelons l’iPhone 9 ou iPhone SE 2. Nous n’avons pas eu un simple «iPhone» depuis le modèle d’origine, donc un retour aux sources serait incroyable, surtout compte tenu de ce que Samsung a fait avec le Galaxy S20 cette année en termes de noms de produits.

La rumeur vient de la chaîne YouTube FrontPageTech, qui dit avoir obtenu les informations d’une source familière avec les plans d’Apple. iPhone est un nom beaucoup plus propre pour un produit qui ne recevra pas de mises à jour annuelles, un produit qui pourrait être le médicament de passerelle vers l’écosystème Apple pour des millions de nouveaux utilisateurs.

La même source a déclaré qu’Apple fabriquera deux modèles d’iPhone en matière de stockage, dont une version à 399 $ 64 Go et un modèle 449 $ 128 Go. La source a déclaré que si Apple organise un événement pour annoncer l’appareil, il sera programmé pour le 30 mars ou le 31 mars, ce qui correspond à une fuite récente. Cependant, Apple n’a soi-disant pas décidé d’héberger l’événement fin mars en raison de problèmes de production d’iPhone causés par l’épidémie de coronavirus qui maintient toujours les usines fermées en Chine.

Comme pour les autres fuites, ce n’est qu’une rumeur jusqu’à présent, alors ne vous excitez pas encore pour ce nouvel iPhone. Vous pouvez regarder la vidéo complète ci-dessous.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

