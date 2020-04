Le premier processeur Apple ARM pour Mac aura 12 cœurs

Nous parlons depuis longtemps du premier processeur Apple ARM pour Mac, une puce qui a fait l’objet de nombreuses spéculations et qui, certes, n’a pas répondu aux prévisions des analystes et des experts. L’année dernière, il était tenu pour acquis qu’Apple allait faire le saut vers les processeurs ARM sur leurs ordinateurs Mac dans le courant de 2020, et maintenant toutes les sources pointent vers 2021.

Selon un nouveau rapport publié par Bloomberg, et qui correspond aux estimations publiées par des analystes bien connus tels que Ming-Chi Kuo, le premier processeur Apple ARM pour ordinateurs Mac arrivera en 2021, et aura une configuration assez intéressante, car il sera intégré pour un total de 12 coeurs. Pour vous donner une idée, les processeurs qu’Apple utilise actuellement dans l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro ont six cœurs, et la puce présente dans l’iPad Pro 2020 a huit cœurs.

Au niveau de l’architecture, ce processeur aura la même base que l’A14 Bionic SoC que nous verrons dans l’iPhone 12, une puce qui, comme beaucoup de nos lecteurs le savent, sera fabriquée en Processus 5 nm par TSMC. Ces douze cœurs seront divisés en une structure big.LITTLE composée de huit cœurs haute performance et de quatre cœurs à haute efficacité, qui peuvent fonctionner simultanément si nécessaire.

Les processeurs Apple ARM parieront sur un nombre élevé de cœurs

Il ne fait aucun doute qu’un processeur à douze cœurs est, aujourd’hui, une puce qui peut être considérée comme haut de gamme. Processeurs basés sur l’architecture ARM ne peut pas être acheté directement avec ceux basés sur l’architecture x86, mais en regardant ce qu’Apple a accompli avec l’iPad Pro 2020 A12Z Bionic SoC, nous avons des raisons d’être optimistes quant à l’avenir des Mac à processeur Apple ARM.

La source de l’actualité a commenté qu’Apple est déjà plongé dans la phase initiale de développement du SoC A15, une puce qui succédera à l’A14 et qui devrait être intégrée dans l’iPhone de 2021, et qui brisera la barrière des 12 coeurs. Nous n’avons pas de détails concrets, mais le prochain saut évolutif “naturel” devrait conduire la société Apple au 16 cœurs.

Je sais ce que vous pensez et qu’en est-il du système d’exploitation? C’est une excellente question. On pourrait penser qu’Apple l’aurait plus facile en optant pour une adaptation d’iOS pour Mac, mais rien n’est plus éloigné de la réalité. Selon la source de ces informations Apple prévoit d’utiliser macOS sur les ordinateurs équipés d’un processeur Apple ARM. Pour obtenir une expérience optimale et transparente, la société Apple travaille sur des outils et des solutions qui garantissent le bon fonctionnement de l’ensemble de l’écosystème d’applications actuelles pour les processeurs Intel.

ARM arrive sur Mac l’année prochaine, mais sur une base limitée

C’est l’idée que les principaux analystes soutiennent. Certains croient que les débuts du premier processeur Apple ARM se limiteront à un MacBook ultra-léger et à faible puissance, mais Ming-Chi Kuo est sûr qu’il le sera également Nous verrons un premier Mac de bureau basé sur ledit CPU.

En ce moment, toutes les portes sont ouvertes, alors nous ne pouvons exclure aucune de ces options. Un début limité à la série MacBook a plus de sens, mais il ne serait pas exagéré de voir également une variante de bureau, car cela permettrait à Apple d’accélérer davantage ses plans de transition vers l’architecture ARM.

Ce sera intéressant de voir ce qui se passe quand cette transition commence, et surtout comment il évoluera dans les années à venir. La réalisation d’un saut de ce type est compliquée, surtout pour ce que cela signifie en termes de plate-forme et d’écosystème logiciel, mais il est clair qu’Apple dispose de toutes les ressources nécessaires pour surmonter ce changement sans problème.