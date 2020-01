le premier smartphone pliable de l’entreprise arrive bientôt

Au cours de cette année technologique, smartphone pliable fait sa première apparition officielle sur le marché. En fait, nous avions le Huawei Mate X, le Samsung Galaxy Fold et le Motorola RAZR 2019. Nous savons donc bien que ces sociétés préparent déjà les successeurs de ces appareils, mais en réalité une autre société est toujours absente de l’appel, à savoir HMD Global. Selon les dernières rumeurs, l’entreprise prévoit le premier smartphone pliable de marque Nokia.

Le premier smartphone pliable de marque Nokia sera là: les premières informations

En plus des différents smartphones appartenant aux segments moyen et haut du marché, le premier smartphone pliable fabriqué par la société finlandaise arrivera également très bientôt HMD Global. Comme déjà prévu, en fait, la nouvelle qui vient de fuir en ligne Le premier smartphone pliable Nokia arrivera également officiellement sur le marché.

Selon ces rumeurs, la société finlandaise présentera officiellement son nouveau terminal sur le marché vers la fin de l’année 2020 / début 2021. Pour le moment, on ne sait évidemment rien des choix stylistiques et des équipements matériels choisis par l’entreprise pour cela. appareil. Malgré cela, il est facile d’imaginer que le premier smartphone pliable de marque Nokia aura un design à clapet, comme sur le dernier Motorola RAZR 2019 ou sur le prochain Samsung Galaxy Z Flip.

Le salon mondial Mobile World Congress 2020 aura lieu dans quelques semaines, et il se peut que l’entreprise nous donne un petit avant-goût de son prochain fleuron. On verra. En attendant, nous vous rappelons que de nombreux smartphones intéressants arrivent. Parmi ceux-ci, il y aura le haut de gamme Nokia 9.2 PureView et milieu de gamme Nokia 5.2 et Nokia 1.3.