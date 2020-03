Le premier smartphone qui évite les «nus» et les sextos

La firme japonaise «Tone Mobile’Je viens de lancer le smartphone “Tone E20”, le smartphone le plus intelligent du marché. Et c’est que dans le but de protéger les secteurs les plus vulnérables: enfants, jeunes et femmes, cet appareil intègre une IA qui bloque l’appareil photo dès qu’il détecte des parties nues et intimes du corps et pratiquement quand une autre peau est enseignée, en évitant que les mineurs en particulier, se livrent à des pratiques non adaptées à leur âge comme le sexting.

Ce sera sans aucun doute le téléphone le plus recherché par les parents, tandis que l’entreprise marque un coup de circuit en matière de sécurité et protection des mineurs en cas de chantage possible et d’escroqueries en ligne. Mais l’intelligence artificielle n’est pas le seul singe qui se démarque du téléphone. Avec une Écran de 6,26 pouces, triple caméra, une double application d’authentification biométrique et système d’exploitation ccompatible avec Android, L’entreprise est très susceptible de se développer dans le monde entier.

Alors qu’Apple ne rivalisera jamais sur les questions esthétiques, l’utilité du “Tone E20” pourrait être une priorité pour les responsables de mineurs. L’astuce est très simple, l’appareil analyser chaque image focalisée avec sa triple caméra, en cas de détection d’une image inappropriée ou d’un corps nu, la technologie verrouillera l’appareil photo afin que l’instantané ne soit pas capturé et enverra à l’utilisateur un message “erreur à l’écran”.

Mais le plus intéressant est que son niveau de fiabilité est très élevé. Selon ‘Tone Mobile’ dès que l’IA détecte une image compromettante, la AI effacera automatiquement la mémoire de l’appareil au cas où, et il sera impossible d’accéder à la photo depuis la galerie.

Comme si cela ne suffisait pas, le système de protection permet de relier l’appareil au smartphone des parents ou tuteurs, émettre une alerte lorsque l’appareil photo détecte quelque chose hors de l’ordinaire, avec la date, l’heure et une version miniature de la photo à prendre. Formidable! Selon El Universal, le ‘Tone E20’ a été lancé le 20 février 2020, avec un coût sur le marché de 1800 yens (environ 2800 pesos mexicains), et donc son prix est un avantage de plus pour avoir

Le sextage est l’échange de photographies de contenu érotique avec ou sans consentement. Une étude préparée par l’Université de Calgary au Canada, a révélé qu’une décennie 10 adolescents entre 12 et 17 ans, recourent à cette pratique, ce qui peut avoir des implications très graves pour leur âge. Heureusement, au Mexique, la loi Olimpia punit jusqu’à 8 ans de prison pour avoir diffusé de telles photographies.

Jetez un œil à ces informations que nous préparons pour vous, car la violence numérique sera considérée comme un crime et une agression. Ces changements ont pris de l'ampleur grâce à la loi dite Olimpia

