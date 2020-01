Le premier téléphone Android avec 16 Go de RAM est presque arrivé – .

Il n’y a pas si longtemps, nous pensions que les téléphones avec 8 Go de RAM, ou autant de mémoire qu’un ordinateur portable décent, étaient exagérés. Nous ne savions pas que le passage à 12 Go de RAM serait presque immédiat. Et 2019 pourrait nous apporter le premier téléphone avec 16 Go de mémoire. Non, ce n’est pas le Galaxy S20 Ultra, qui deviendra bientôt le téléphone Galaxy S le plus puissant jamais conçu – et la version Galaxy S20 la plus chère. C’est en fait un téléphone de jeu.

Les fabricants d’Android ont continué à pousser plus de RAM dans leurs téléphones. Sans surprise, cela ne les a pas aidés à surmonter la vitesse de l’iPhone dans les benchmarks et la plupart des tests réels, mais certains ont pu optimiser leurs appareils pour offrir de grandes performances. Plus de mémoire peut améliorer le multitâche, car plus d’applications peuvent rester actives à la fois. L’iPhone, quant à lui, pourrait supprimer des applications de la RAM pour faire de la place aux nouvelles.

Un test de référence a révélé que le Galaxy S20 serait livré avec 12 Go de RAM, et un disjoncteur a déclaré que 12 Go serait la mémoire de base pour les trois versions du Galaxy S20. Avons-nous vraiment besoin d’autant de RAM sur un téléphone? La réponse à cette question n’est pas claire. Ce que nous savons sur Samsung, c’est qu’il a lancé la production de 12 Go de RAM LPDDR5 l’été dernier, avec la nouvelle mémoire comprenant les premiers packages LPDDR5 de 12 Go au monde conçus pour les téléphones, qui se trouvent être encore plus rapides que la RAM LPDDR4X utilisée dans les combinés précédents.

Une RAM plus rapide serait utile avec le multitâche, la 5G et l’intelligence artificielle, mais aussi avec des caméras vidéo de plus en plus sophistiquées. Et les nouveaux téléphones Samsung seront livrés avec des appareils photo renforcés qui utiliseront leur propre IA chaque fois que la photographie informatique peut répondre aux besoins d’un photographe.

Cela nous amène au Black Shark 3, qui est l’appareil de jeu de nouvelle génération de Xiaomi. Un leaker a déjà trouvé une référence au combiné (via Mashable India), spéculant que ce pourrait être le premier téléphone avec 16 Go de RAM. Cependant, on ne sait pas quel fournisseur fabriquera les modules de 16 Go de RAM qui iraient dans le téléphone.

Grâce à l’arrivée des puces Intel Core de 10e génération, de nombreux nouveaux ordinateurs portables seront livrés avec 16 Go de RAM à bord, ce qui devrait être plus que suffisant pour l’informatique de tous les jours. Placer autant de RAM dans un smartphone semble injustifié. Les smartphones de jeu sont un gadget marketing. Ils sonnent comme de bien meilleurs téléphones sur papier, mais dans la pratique, ils sont assez similaires aux autres produits phares d’Android en termes de performances. C’est quelque chose que les fabricants d’appareils Android ont concocté il y a quelques années, et ils continuent de les fabriquer.

En d’autres termes, il n’y a pas de jeux spécialement conçus pour les téléphones de jeux. Les jeux mobiles les plus intensifs fonctionnent aussi bien sur les derniers Galaxy S, Pixel ou iPhone. Les modèles d’iPhone 11, soit dit en passant, avec leurs 4 Go de RAM, exécuteront souvent des jeux encore plus rapidement qu’un appareil avec trois ou quatre fois plus de RAM.

Ces téléphones de jeu méritent une certaine reconnaissance pour avoir poussé les spécifications à l’extrême. Nous n’avons peut-être pas besoin de 12 Go ou 16 Go de RAM, mais les téléphones de jeux sont également livrés avec des affichages à taux de rafraîchissement élevé et beaucoup de stockage intégré. Les produits phares Android standard viennent également avec beaucoup plus de stockage à bord de nos jours, et les écrans à taux de rafraîchissement élevé sont la nouvelle fonctionnalité la plus en vogue de l’industrie. Comme certains de leurs homologues de téléphone de jeu, les nouveaux produits phares offrent également un meilleur refroidissement et une charge de batterie plus rapide.

Avec tout cela à l’esprit, nous n’obtiendrons probablement pas une bonne explication pour les téléphones avec 16 Go de RAM. Mais si cette rumeur est exacte, Xiaomi se vantera bientôt d’avoir été la première dans l’industrie à la retirer.

Source de l’image: Samsung

