Le premier test de durabilité pliable de Motorola Razr a été assez désastreux – .

iLe Galaxy Fold a été un désastre notoire pour Samsung, et un avertissement que la technologie de pointe nécessaire pour créer des combinés pliables n’est pas encore tout à fait là. Samsung a dû reporter le lancement du Fold de cinq mois l’année dernière pour repenser les aspects critiques de l’écran et de la charnière afin d’empêcher l’affichage du combiné de mourir à l’arrivée. Les premiers utilisateurs ont découvert que les espaces autour de la charnière facilitaient l’entrée de débris, ce qui pourrait détruire le fragile écran en plastique. Un deuxième problème concernait la couche externe de l’écran, qui ressemblait à un protecteur d’écran jetable par l’utilisateur. Lorsqu’il a été retiré avec force, le couvercle en plastique a également cassé l’écran. Samsung a corrigé tout cela, mais l’écran du Fold est toujours fragile et sujet aux accidents, et la charnière redessinée peut encore ingurgiter de minuscules particules. Le téléphone est cependant utilisable et Samsung peut passer à sa prochaine génération de combinés pliables. Cependant, Samsung n’est pas la seule entreprise à fabriquer de tels téléphones, et le dernier venu pourrait avoir un problème qui lui est propre, un problème que nous n’avons pas vu. Selon un premier test, le mécanisme de charnière du Motorola Razr pourrait céder beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez.

Un test de pliage de CNET l’année dernière a montré que le pli pouvait résister à quelque 120 000 plis avant que l’écran ne se brise. C’est beaucoup moins que les 200 000 plis mentionnés par Samsung, mais toujours une excellente performance pour le téléphone. Le chiffre indique que vous seriez plus susceptible de mettre à niveau le téléphone avant que le mécanisme de pliage ne détruise l’écran.

CNET a utilisé le même test pour le Motorola Razr, et la charnière a cessé de fonctionner après seulement 27 000 plis. L’écran n’était pas endommagé, mais le robot n’était plus en mesure de plier l’appareil, comme vous le verrez dans le clip à la fin du post. Les testeurs étaient toujours capables de plier et de déplier le combiné manuellement, bien que la charnière ait montré une certaine résistance et produit des grincements gênants.

La vérification du téléphone entre 80 et 150 fois par jour signifie que cette unité Razr pourrait avoir échoué après entre six et 12 mois d’utilisation. Cependant, le nombre de plis que le Razr peut supporter avant la rupture de l’écran n’est pas clair, mais cela n’a pas vraiment d’importance si vous ne pouvez plus le plier.

De plus, le test n’est pas parfait, car la machine a été calibrée à l’aide de spécifications connues plutôt que d’un téléphone réel. Même ainsi, les choses ne semblent pas nécessairement bonnes pour un téléphone qui coûte 1 500 $. Et pour ce prix, vous obtenez des spécifications de milieu de gamme à l’intérieur du Razr pliant.

La vidéo de CNET qui montre quand la charnière Razr cesse de fonctionner suit. Nous avons également ajouté quelques autres vidéos Razr, y compris un démontage qui montre à quel point l’écran du Razr est mince et un clip qui montre que Razr articule le bruit sur une unité qui n’a vu nulle part autant de plis que le téléphone de test de CNET.

Source de l’image: Verizon

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

