le premier vote électronique pour les membres de l’Académie

Nous voici: la 92e édition de l’Oscar Night est maintenant sur nous et par conséquent les membres duAcadémie des arts et des sciences du cinéma ils ont commencé à voter sur leurs préférences. Ce sont plus de 8000 membres du monde entier (bien que la majorité d’entre eux soient naturellement américains) grâce au vote en ligne.

Comment fonctionne le vote et quand aura lieu le grand événement

Ce c’est la première année que le vote se fait par voie électronique, puisque jusqu’à l’année dernière, chaque membre a reçu un formulaire papier à remplir puis renvoyé à l’expéditeur. Mais comment fonctionnent ces votes? Seulement dans le cas du meilleur film, les électeurs doivent rédiger une liste de vos préférences, dans l’ordre de 1 à 9. Cependant, pour les 23 catégories restantes, ils pourront voter pour une préférence sur 5.

Cette année également, il n’y aura pas de présentateur officiel pour la soirée des Oscars, qui aura lieu la nuit du 9 au 10 février au Kodak Theatre de Los Angeles. Nous vous rappelons les candidats parmi les catégories les plus importantes ci-dessous:

Meilleur film

Le Mans ’66 – Le grand défi

L’Irlandais

Jojo Rabbit

joker

Petites femmes

Histoire d’un mariage

1917

Il était une fois … à Hollywood

parasite

Meilleur réalisateur

L’Irlandais – Martin Scorsese

Joker – Todd Phillips

1917 – Sam Mendes

Il était une fois … à Hollywood – Quentin Tarantino

Parasite – Bong Joon-ho

Meilleure actrice principale

Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Histoire d’un mariage

Saoirse Ronan – Petites femmes

Charlize Theron – Bombshell

Renée Zellweger – Judy

Meilleur acteur principal

Antonio Banderas – Dolor y Gloria

Leonardo DiCaprio – Il était une fois … à Hollywood

Adam Driver – Histoire d’un mariage

Joaquin Phoenix – Joker

Jonathan Pryce – Les deux papes

Le vote prendra fin Mardi 4 février à 17 heures (Heure de Los Angeles) et à partir de ce moment, le décompte commencera.