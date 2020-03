Le président de BT teste positif pour le coronavirus

Le PDG de BT Group, Phillip Jansen, a été testé positif pour le coronavirus, a révélé la société.

Jansen s’est isolé à la maison et continuera de travailler à distance, selon un communiqué de BT, mais le diagnostic est inquiétant car Jansen a récemment assisté à un événement de l’industrie organisé par le ministère de la Culture, des Médias et du Sport (DCMS), qui comprenait des dirigeants du Royaume-Uni. principaux opérateurs, y compris Vodafone, Three, O2 ainsi que des représentants clés du gouvernement.

Les chefs d’O2 et de Vodafone ont confirmé qu’ils s’auto-isolaient également.

Coronavirus

Dans un communiqué, Philip Jansen a déclaré: «Après m’être senti un peu mal, j’ai décidé par précaution d’être testé. Dès que les résultats des tests ont été connus, je me suis isolé à la maison. »

«J’ai rencontré plusieurs partenaires de l’industrie cette semaine, j’ai donc estimé que c’était la responsabilité de les alerter dès que possible», a-t-il ajouté.

Jansen a déclaré que puisque ses symptômes étaient bénins, il continuera de diriger BT et travaillera à distance avec l’équipe pour s’assurer qu’il n’y a pas de perturbation de l’entreprise.

L’entreprise travaille avec le Public Health England pour nettoyer en profondeur le siège social et a conseillé aux employés qui étaient en contact avec M. Jansen de rester à la maison par mesure de précaution.

Les autres participants à l’événement auquel Jansen a assisté ont été contactés et ont reçu des conseils supplémentaires, a déclaré BT.

Le diagnostic de Jansen marque le premier cas confirmé publiquement d’un chef FTSE100 avec un coronavirus.

Le coronavirus ou Covid-19 est une maladie infectieuse qui présente des symptômes similaires au rhume et à la grippe courants. Elle a été déclarée pandémie par l’OMS et a causé la mort de milliers de personnes dans le monde.

À la lumière de la sécurité publique, de nombreuses conférences et événements technologiques ont été annulés et presque toutes les grandes entreprises technologiques, dont Google, Apple, Facebook et Twitter, ont demandé à leurs employés de travailler à distance.

Via: Yahoo