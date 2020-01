Le président de la FTC vise à résoudre les sondages antitrust Big Tech cette année, mettant fin aux enquêtes ou prenant des mesures – .

Le président de la FTC, Joseph Simons, prend la parole au CES 2020. (Photo . / Kevin Lisota)

La dernière affaire antitrust majeure que le gouvernement fédéral a intentée contre une entreprise technologique a duré de nombreuses années, plongeant Microsoft dans un long différend juridique. Mais les enquêtes lancées par la Federal Trade Commission l’année dernière semblent évoluer à un rythme beaucoup plus rapide.

Dans une conversation au coin du feu mardi au Consumer Electronics Show de Las Vegas, le président de la FTC, Joseph Simons, a suggéré que l’agence pourrait conclure ses sondages antitrust sur Facebook et d’autres sociétés de technologie cette année. Simons a évoqué les enquêtes de haute technologie lorsqu’on lui a demandé ce qui ferait de 2020 une année réussie pour la FTC.

“C’est un domaine tellement important”, a-t-il déclaré. «Nous voulons nous assurer que ces enquêtes sont menées à fond, qu’elles sont menées correctement et qu’elles sont menées efficacement, et nous décidons d’engager ou non une action coercitive. Nous voulons le faire dans les meilleurs délais possibles. »

Simons a également déclaré que le maintien du bilan de la FTC en matière d’application vigoureuse ferait de 2020 un succès.

Si l’agence termine ses enquêtes Big Tech cette année, cela pourrait entraîner de sérieuses révélations sur une industrie qui est devenue un enjeu clé des élections présidentielles de 2020 avant les élections.

La proposition de la sénatrice Elizabeth Warren de démanteler de grandes entreprises technologiques comme Amazon et Facebook fait partie de sa candidature à la Maison Blanche. D’autres candidats, comme le sénateur Bernie Sanders et l’entrepreneur Andrew Yang, ont attaqué à plusieurs reprises les géants de la technologie pour leur comportement anticoncurrentiel et le traitement de leur personnel.

La FTC et le ministère de la Justice auraient partagé la responsabilité des enquêtes pour les plus grandes entreprises technologiques américaines. Au cours de l’été, Facebook a confirmé qu’il était sous enquête par la FTC, ce que Simons a réitéré mardi.

“Nous avons déjà confirmé ce que Facebook a révélé, que nous enquêtons en fait sur d’éventuelles violations des lois antitrust”, a-t-il déclaré. «Nous avons également d’autres enquêtes en cours.»

Bloomberg rapporte que la FTC interroge également des vendeurs tiers sur Amazon pour déterminer si la société abuse de sa domination.

L’été dernier, le ministère de la Justice a annoncé un examen de l’industrie de la technologie pour savoir s’il y avait des violations des lois antitrust. Aucune entreprise n’a été nommée dans l’annonce, mais le MJ a déclaré qu’il examinerait les “plateformes en ligne leaders du marché” en mettant l’accent sur “la recherche, les médias sociaux et certains services de vente en ligne”. à savoir Google, Facebook et Amazon, sont sous le microscope.