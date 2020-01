Le président de Microsoft, Brad Smith, appelle à une réglementation de l’IA à Davos – .

Le président de Microsoft, Brad Smith, s’exprimera à l’hôtel de ville de Seattle en 2019 (. Photo / Kevin Lisota)

Le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré mardi que le moment était venu de réglementer l’intelligence artificielle, s’exprimant lors du rassemblement annuel de l’élite mondiale, le Forum économique mondial à Davos, en Suisse.

«Nous ne devons pas attendre que la technologie mûrisse avant de commencer à mettre en place des principes, une éthique et même des règles pour régir l’IA», a déclaré Smith.

Pourquoi est-ce important: Microsoft est à la tête d’un groupe croissant d’entreprises technologiques appelant à une réglementation de l’IA à un moment où le public se méfie de plus en plus du pouvoir que l’industrie technologique exerce. Le logiciel de reconnaissance faciale est au centre du débat, comme l’une des premières applications répandues de l’intelligence artificielle – une qui montre déjà à quel point la technologie peut être compliquée. Microsoft et son pair titan de la technologie de Seattle, Amazon, vendent tous deux des logiciels de reconnaissance faciale.

Oui mais: Bien que Microsoft soit l’un des plus ardents défenseurs de la réglementation de l’IA et de la reconnaissance faciale, il y a toujours un débat sur la forme que devraient prendre les règles. Plusieurs villes américaines, dont San Francisco, ont interdit aux agences gouvernementales d’utiliser un logiciel de reconnaissance faciale. L’Union européenne envisage une interdiction de cinq ans de l’utilisation de la technologie dans les espaces publics. Smith a comparé les moratoires à l’utilisation d’un “couperet à viande” au lieu d’un “scalpel” plus tôt cette semaine. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré qu’il s’en remettrait aux régulateurs. “Il appartient aux gouvernements de tracer la voie”, a déclaré Pichai.

Prendre note: Smith a déclaré que Microsoft et Google divergent sur la reconnaissance faciale a été exagéré lors du panel de Davos. “La vérité est que je pense que nos deux sociétés sont principalement sur ces sujets”, a-t-il déclaré.