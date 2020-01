Le président de Microsoft parle de «guerre froide technologique» avec la Chine, qui représente 2% des revenus de l’entreprise – .

Le président de Microsoft, Brad Smith, a pris la parole l’année dernière lors d’un événement à l’hôtel de ville de Seattle. (Photo . / Kevin Lisota)

Le président de Microsoft, Brad Smith, a supposé le mois dernier que les États-Unis et la Chine étaient au bord d’une «guerre froide technologique». Même lorsque les pays ont signé la première phase d’un accord commercial cette semaine, Smith a doublé cette prédiction mercredi lors d’un discours à Seattle .

«De plus en plus à Washington, Bruxelles, Berlin, Paris et Pékin même, les gens se demandent:« Allons-nous vers une nouvelle guerre froide? Une guerre froide technologique? “C’est l’une des questions auxquelles les années 2020 répondront”, a déclaré Smith.

L’exécutif de Microsoft s’est exprimé lors de la série américano-chinoise, une conférence sur les relations bilatérales organisée par le Washington State China Relations Council.

Smith a cité un haut responsable anonyme du gouvernement américain à qui il a posé cette question la semaine dernière. Le responsable a donné une réponse qui donne à réfléchir: “Eh bien, je pense que nous sommes déjà dans l’un.”

Des restrictions imposées par le département américain du Commerce au géant chinois des télécommunications Huawei aux plans de la Chine de “déchirer et remplacer” tous les équipements informatiques non chinois en trois ans, les observateurs de l’industrie ont réussi plusieurs jeux de puissance spécifiques à la technologie dans la guerre commerciale en cours qui vont bien au-delà de la des droits de douane entre les deux plus grandes économies du monde.

Microsoft a une histoire mouvementée avec la Chine qui est bien antérieure au naissain en cours.

«Il n’est pas difficile de trouver des logiciels Microsoft en Chine et même dans les institutions gouvernementales chinoises. Il est beaucoup plus difficile de trouver des logiciels Microsoft pour lesquels Microsoft a été payé », a déclaré Smith en riant. «Cela fait partie de la réalité depuis deux ou trois décennies.»

Le piratage rampant n’est qu’une des raisons pour lesquelles Microsoft a du mal à pénétrer le marché chinois. Bien que 18% de la population mondiale vivent en Chine, cela ne représente que 1,8% des revenus mondiaux de Microsoft, a déclaré Smith. Il a cité Apple, et dans une moindre mesure Qualcomm et Intel, comme les seules entreprises technologiques américaines à avoir fait des percées importantes sur le marché chinois.

“Il y a eu des moments où les sociétés de technologie américaines, Microsoft inclus, n’ont pas compris que les consommateurs chinois peuvent simplement vouloir quelque chose de différent des consommateurs aux États-Unis et ailleurs”, a déclaré Smith.

Aujourd’hui, la Chine renforce sa technologie locale et renforce encore ce que l’on appelle le grand pare-feu chinois. Pendant ce temps, le Trésor américain a annoncé de nouvelles restrictions plus strictes sur les accords multinationaux d’investissement technologique.

«Les deux pays rendent plus difficile l’accès des entreprises technologiques de l’autre pays à son marché local», a déclaré Smith. Même avec l’accord commercial de phase un, il a poursuivi: «Il serait naïf de penser que cela va changer de sitôt.»

Ces nouveaux règlements de la commission de l’investissement étranger aux États-Unis sont un bug particulier pour les entreprises technologiques telles que Microsoft, dont les produits et applications peuvent tomber dans une zone grise entre des biens de consommation banals – comme un logiciel de cloud computing qui peut aider Starbucks à se développer en chinois. marché – et des logiciels ayant des implications sensibles pour la sécurité nationale ou les droits de l’homme, tels que les logiciels de reconnaissance faciale qui peuvent être utilisés comme un outil de surveillance de masse.

«Nous ne fournirons pas tous les services à tous les pays du monde», a déclaré Smith, faisant valoir les principes mondiaux des droits humains comme un engagement de base de Microsoft. «Nous devons non seulement défendre la protection des droits des personnes, mais nous devons mettre en œuvre des protections efficaces pour protéger les droits des personnes.»

Par exemple, Microsoft n’a pas fourni de courrier électronique aux clients chinois depuis plus d’une décennie en raison de problèmes de confidentialité. Le logiciel de reconnaissance faciale de Microsoft est également limité au marché chinois.

Mais même en marchant sur une ligne fine, Smith était optimiste quant à l’importance de la coopération intellectuelle entre les deux superpuissances du 21e siècle.

Alors que les demandes de brevet des États-Unis avaient autrefois éclipsé la Chine, la Chine dépose aujourd’hui plus de brevets que les États-Unis.

«Les deux plus grandes populations d’ingénieurs au monde se trouvent en Chine et aux États-Unis», a déclaré Smith. Même si les États-Unis mettent sur liste noire certaines universités chinoises, ce qui peut compliquer les choses pour les équipes de Microsoft Research, Smith a soutenu que la recherche fondamentale sur des sujets tels que l’apprentissage automatique et l’informatique quantique doit être publiée dans un souci de progrès scientifique. Ces racines sont également profondes pour la société basée à Redmond, Washington. En 1998, Microsoft a fondé le premier bureau de recherche de logiciels commerciaux en Chine.

“[There has been an] explosion de l’innovation en Chine », a déclaré Smith. «L’une des choses que nous apprécions depuis longtemps chez Microsoft, c’est l’énorme ingéniosité des ingénieurs chinois.»