Le président de Microsoft qualifie la nouvelle loi de reconnaissance faciale de l’État de Washington de «percée importante» – .

Le président de Microsoft, Brad Smith, s’est exprimé à l’hôtel de ville de Seattle en septembre. (Photo . / Kevin Lisota)

Le président de Microsoft, Brad Smith, a pris une pause dans sa réponse à l’épidémie de COVID-19 mardi pour féliciter le règlement historique de reconnaissance faciale de l’État de Washington. Le gouverneur de Washington Jay Inslee a signé mardi un projet de loi qui établit des règles régissant spécifiquement les logiciels de reconnaissance faciale.

Smith a qualifié la loi de «modèle précoce et important» et «de percée importante» dans un article de blog publié mardi. Certaines villes ont adopté leurs propres règles de reconnaissance faciale, mais Washington est la première à établir des réglementations à l’échelle de l’État.

«Cette approche équilibrée garantit que la reconnaissance faciale peut être utilisée comme un outil pour protéger le public, mais uniquement de manière à respecter les droits fondamentaux et à servir l’intérêt public», a déclaré Smith.

Certains diront qu’il en fait trop peu. D’autres diront que cela va trop loin. Quand il s’agit de nouvelles règles pour changer la technologie, c’est la définition du progrès.

La nouvelle loi oblige les organismes publics à rendre régulièrement compte de leur utilisation de la technologie de reconnaissance faciale et à tester l’équité et la précision du logiciel. Les organismes chargés de l’application des lois doivent obtenir un mandat avant d’utiliser un logiciel de reconnaissance faciale dans les enquêtes, sauf en cas d’urgence. Le projet de loi établit également un groupe de travail pour étudier l’utilisation de la reconnaissance faciale par les organismes gouvernementaux.

En vertu du projet de loi, les entités publiques utilisant un logiciel de reconnaissance faciale pour prendre des décisions qui produisent des «effets juridiques» doivent s’assurer qu’un humain examine les résultats. Cette catégorie comprend les décisions susceptibles d’affecter le travail, les services financiers, le logement, les assurances et les études d’une personne.

Microsoft, qui vend des logiciels de reconnaissance faciale, était un lobbyiste clé pour le projet de loi. Le parrain du projet de loi, le représentant Joe Nguyen, travaille pour le géant du logiciel lorsqu’il n’est pas à Olympie. Nguyen a célébré le passage du projet de loi à l’Assemblée législative de l’État au début du mois comme «historique».

Mais tout le monde n’est pas aussi optimiste sur la nouvelle loi. Jennifer Lee, chef de l’ACLU du Washington Technology and Liberty Project, a exprimé sa déception que la loi ne crée pas un groupe de travail des leaders de la communauté pour peser. les femmes et les gens de couleur.

“Nous continuerons de faire pression pour un moratoire afin de donner aux communautés historiquement ciblées et marginalisées, telles que les communautés noires et autochtones, une opportunité de décider non seulement comment la technologie de surveillance du visage doit être utilisée, mais si elle doit être utilisée du tout”, a déclaré Lee. dans un rapport.

Washington abrite deux des plus grandes entreprises du pays développant des logiciels de reconnaissance faciale: Amazon et Microsoft. Les dirigeants des deux sociétés ont appelé les législateurs à créer de nouvelles règles pour la technologie largement non réglementée.

«Il existe désormais un exemple concret de la réglementation spécifique de la reconnaissance faciale», a déclaré Smith dans le blog. «Certains diront que c’est trop peu. D’autres diront que cela va trop loin. Quand il s’agit de nouvelles règles pour changer la technologie, c’est la définition du progrès. »