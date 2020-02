Le président de Nintendo parle; D&D pour une bonne cause; et plus – .

Doug Bowser. (Nintendo Photo)

– Nintendo est sur une lancée. Bien que sa console actuelle, la Nintendo Switch, ne dispose pas du même type de puissance de traitement que la Xbox One de Microsoft ou la PlayStation 4 de Microsoft, elle a dominé les ventes dans l’espace, vendant plus de 10 millions d’unités au cours du dernier trimestre fiscal seulement. Le président de Nintendo, Doug Bowser, parlera du succès de la société et de l’avenir de l’industrie du jeu en général lors du déjeuner de la chambre Bellevue au Westin Bellevue à 11h30 le 13 février.

– Vu de loin, les chercheurs scientifiques ont tendance à se ressembler. Dans les médias, nous voyons souvent des gens en blouse de laboratoire penchés sur des microscopes ou donnant des explications complexes. Mais il y a un courant sous-jacent amusant que la plupart d’entre nous ne voient pas. Le Dr Matthew Murtha vise à briser les stéréotypes de manière amusante avec Science Comedy, une série d’événements mettant en vedette des tendances humoristiques sur les dernières tendances technologiques et des scientifiques invités qui offriront un aperçu de leur carrière et de la façon dont ils mélangent le plaisir avec le sérieux. Science Comedy présentera deux spectacles par nuit les 14 et 16 février, à partir de 19 h. au Théâtre Puget Sound.

Voici d’autres faits saillants du calendrier .:

Comment construire une culture dans laquelle les gens veulent travailler: Une présentation sur les stratégies pour créer une culture d’entreprise positive au 2100 Building à Seattle; 9 h 30 à 11 h 30, le jeudi 13 février.

Atelier SAC: Comment trouver un investisseur qui obtient votre entreprise: Un exposé sur les stratégies pour les startups à la recherche d’investisseurs chez WeWork à Seattle; 12 h à 14 h, le jeudi 13 février.

Enregistrement en direct de podcast 21 chapeaux: Un enregistrement en direct du podcast sur les startups et la culture des startups à Blink UX à Seattle; 16 h à 19 h 30, le jeudi 13 février.

Protégez votre marque du futur: Une présentation sur les stratégies de développement de marque à WeWork à Seattle; 17 h 30 à 19 h, le jeudi 13 février.

Atelier LED sur les cartes lumineuses: Un atelier sur l’artisanat avec des LED à Push / Pull à Seattle; 18 h 30 à 20 h 30, le jeudi 13 février.

D & D Galentine’s Day Fundraiser: Un événement de collecte de fonds pour le Greater Seattle Bureau of Fearless Ideas, où les participants peuvent jouer à des jeux rapides de Dungeons & Dragons à Rooftop Brewery à Seattle; 19 h à 22 h, jeudi 13 février.

Fondements pour les startups: Construire un argumentaire attrayant pour les investisseurs: Une présentation sur les stratégies pour les lancements d’investissement au Fluke Hall de l’Université de Washington à Seattle; 12 h à 13 h, vendredi 14 février.

Du candidat à l’employé: Construisez votre recherche d’emploi Marque: Un atelier sur la façon de vous présenter comme un excellent candidat à l’emploi chez Code Fellows à Seattle; 12 h 15 à 13 h, le vendredi 14 février.

Journées des sciences de la famille AAAS: Un événement scientifique familial avec des activités pratiques pour tous les âges au Sheraton Grand Seattle; Samedi 15 février et dimanche 16 février.

Bière et jeux de société: Une dégustation de bière et une session de jeu de société aux Blue Highway Games de Seattle; 18 h 30 à 20 h 30, le samedi 15 février.

Pourquoi nous devons être prudents avec les données de nos enfants: Une conférence de l’auteur Leah Plunkett sur les risques de partager trop d’informations sur les enfants en ligne au Forum de la mairie de Seattle; 7h30. à 21 h 30, le mardi 18 février.

Pour plus d’événements à venir, consultez le calendrier ., où vous pouvez trouver des rencontres, des conférences, des événements de démarrage et des rassemblements de geek dans le nord-ouest du Pacifique et au-delà. Vous organisez un événement? Soumettez les détails ici.