Le président d’Expedia, Barry Diller, ouvre un appel aux bénéfices d’une heure – voici ce qu’il a dit – .

Barry Diller. (Photo IAC)

Cet appel aux bénéfices allait être différent dès le départ.

“Je n’ai pas participé à l’un de ces appels d’analystes, je ne sais pas, [an] une quantité infinie de temps, donc je suis probablement un peu irrégulier “, a déclaré jeudi le président d’Expedia, Barry Diller. “Mais je ne demanderai pas votre indulgence. Je vais juste plonger. “

Pendant les 56 minutes suivantes, Diller a occupé le devant de la scène alors que le magnat des médias s’est ouvert sur l’avenir d’Expedia.

Cela ne semblait pas nuire à la perception des investisseurs. Les actions d’Expedia ont augmenté de 10% dans les échanges après les heures suivant son rapport sur les résultats du quatrième trimestre.

Le monde a besoin de plus de conférences téléphoniques avec Barry Diller

– Dan Hurley (@ApexHurley) 13 février 2020

Diller et le vice-président Peter Kern ont repris les opérations quotidiennes du géant du voyage basé à Seattle après la démission brutale de l’ancien PDG Mark Okerstrom et du directeur financier Alan Pickerill le 4 décembre.

Les actions d’Expedia augmentent de 10% alors que le géant du voyage cite se concentrer sur ses activités principales après le remaniement de la direction

À l’époque, Diller a cité un désaccord sur la stratégie entre les dirigeants et le conseil d’administration concernant les efforts visant à unifier les marques et la technologie de l’entreprise. Le remaniement est intervenu un peu plus de deux ans après la promotion d’Okerstrom au poste de PDG, succédant à Dara Khosrowshahi après son départ pour devenir le haut dirigeant d’Uber.

Diller a jeté plus de lumière sur les changements chez Expedia et a également parlé de l’impact de Google, Airbnb, du coronavirus, d’une recherche potentielle de PDG et d’autres problèmes affectant l’entreprise de 16 milliards de dollars.

Il semblait vraiment apprécier la discussion. À un moment donné, lorsque l’opérateur d’appel a interrompu un analyste qui tentait de poser une question de suivi, Diller est intervenu. “Non, vous pouvez continuer, que vouliez-vous ajouter?”

“Je l’apprécie, Barry”, a déclaré l’analyste.

Diller a été plutôt direct tout au long de l’appel, décrivant l’organisation d’Expedia comme «gonflée» et qualifiant HomeAway de «nom idiot».

Diller, président d’Expedia depuis près de deux décennies, a commencé par ce qui semblait être une déclaration d’ouverture spontanée qui reflétait son optimisme pour l’entreprise à la suite de son récent remaniement exécutif. Il a passé les deux derniers mois «sur le terrain» avec le leadership d’Expedia, à apprendre les tenants et aboutissants de l’entreprise et à déterminer ce qui doit changer.

L’homme de 78 ans a partagé quelque chose qu’il a entendu récemment et qui m’a «sonné à l’oreille». C’était une anecdote qu’à Seattle, pour les employés d’Amazon, le mantra de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée était «tout le travail et aucune vie», tandis qu’à Expedia c’était «toute la vie et pas de travail».

“Maintenant, c’est une énorme exagération. Nous avons des gens formidables dans l’entreprise et cela ne fait pas de tort à nos employés », a déclaré Diller. «Mais pendant plusieurs années, nous avons vraiment perdu clarté et discipline. Nous changeons donc beaucoup. Nous arrêtons cette trop grande complexité. Nous simplifions notre stratégie. Nous cessons de faire des choses stupides et commençons à faire ce que nous pensons être de bonnes choses. “

Ajout de Kern, qui était également sur l’appel: «Nous avons appris une tonne au cours des deux derniers mois. Nous avons vu des gens formidables et de grandes choses. Et nous avons vu pas mal d’énergie et de calories gaspillées dans des choses qui ne sont peut-être pas prometteuses et qui ne nous amèneront peut-être pas à la terre promise. Et nous n’avons certainement pas appris et été assez agiles et disposés à dire non aux choses et prêts à reconnaître l’échec quand cela se produit. »

À partir de 2016: le président d’Expedia, Barry Diller, au centre, s’entretient avec le PDG d’Expedia, Dara Khosrowshahi (aujourd’hui PDG d’Uber) et l’ancien directeur financier Mark Okerstrom, qui est devenu PDG d’Expedia mais a démissionné en décembre. (Photo de fichier . / Todd Bishop)

L’effort de réorganisation mené par Okerstrom – qui a rejoint Expedia en 2006 – visait à unifier les marques et la technologie de l’entreprise, et à aider Expedia à mieux tirer parti de la taille de l’entreprise.

Mais Diller a qualifié jeudi le plan de «processus compliqué qui nous a gelés» et a induit la direction en erreur.

«Nous deviendrions un peu une sorte d’entreprise dirigée par des consultants et extrêmement complexe», a déclaré Diller.

Les actions d’Expedia ont chuté après que la société a manqué les attentes de bénéfices en novembre. Les actions ont augmenté depuis le swap exécutif en décembre.

Certains des changements prévus incluent le regroupement de toutes les données de l’entreprise sur une seule plate-forme – Expedia possède plusieurs marques telles que Orbitz, Trivago, Vrbo, HomeAway, etc. – et la croissance dynamique de ses activités de vente directe aux consommateurs. La société vise également 300 à 500 millions de dollars d’économies de coûts d’exécution dans l’ensemble de l’entreprise.

«Nous avons toujours adopté une approche marque par marque et nous adoptons maintenant une approche marché par marché», a déclaré Kern.

Voici un récapitulatif des autres commentaires de Diller:

Sur le prochain PDG d’Expedia:

“Nous ne faisons pas de recherche de PDG. Je ne sais pas que nous ferons jamais une recherche réelle. Je ne suis pas un grand partisan des “recherches”. Je pense qu’ils dénoncent généralement les suspects habituels et évidents. Lorsque vous ne connaissez que quelqu’un lors des entretiens et des recommandations, je dirais que votre taux d’échec est certainement supérieur à 50% d’après mon expérience. De toute façon, nous ne faisons pas ça.

Tout d’abord, Peter et moi sommes complètement engagés. Nous exploitons l’entreprise, nous sommes responsables de l’entreprise et c’est notre responsabilité. Cela ne veut pas dire qu’au cours de l’année civile 2020, un PDG sortira de ce processus. En ce moment, le temps nous le dira.

Nous avons dû opérer ce malheureux changement de gestion. J’ai déjà dit que ce n’était pas pour rabaisser Mark Okerstrom ou le directeur financier, mais c’était vraiment une vraie différence dans ce que nous pensions réellement. Et cela arrive. Il n’y a rien de maudit ici.

Mais à partir de ce moment-là, j’ai été incroyablement excité à ce sujet parce que j’ai réellement commencé – autre que superficiellement, en tant que président – à vraiment comprendre les leviers de cette entreprise et quelles étaient les opportunités et quelle était la situation de l’entreprise que je pensais relativement rapidement. pourrait tourner. Nous y sommes donc et cela ne va pas durer au-delà de 2020. Mais c’est où nous en sommes pour l’instant. “

Bâtiment Google dans le quartier de South Lake Union à Seattle. (Photo . / James Thorne)

Sur l’avenir des voyages en ligne – et l’impact de Google:

“Rien n’indique qu’il va faire autre chose que de continuer à être adopté. Il continuera de croître. Il n’y a rien sur son chemin.

Il y a bien sûr des problèmes existentiels qui ont été soulevés. L’un est Google. … J’ai été assez bruyant à ce sujet. Google a certainement une part de monopole partout dans le monde et fait ce que les parts de monopole vous permettent de faire, ce qui étend ses activités dans toutes les directions possibles.

Maintenant, tant qu’ils n’utilisent pas de pratiques déloyales, cela ne me pose aucun problème. Mais lorsqu’ils rivalisent avec leurs annonceurs – et nous sommes l’un de leurs plus grands annonceurs – ils utilisent leurs tactiques pour comprimer ces entités qui fournissent un véritable service. C’est, entre autres, antisocial. Je pense que c’est une mauvaise pratique.

Lorsque les entreprises atteignent cette taille, elles doivent absolument avoir une réglementation – une réglementation sensée.

… J’ai dit exactement à la haute direction de Google ce que nous en pensions et je les ai implorés de cesser de retirer les bénéfices des entreprises qui sont probablement l’un de leurs principaux contributeurs à leurs revenus publicitaires. Je ne sais pas si cela aura beaucoup d’effet, mais j’ai été très simple à ce sujet.

Lorsque les entreprises atteignent cette taille, elles doivent absolument avoir une réglementation – une réglementation sensée. Je ne parle pas de ruptures, je ne parle pas de trucs fous. Mais je crois que cela se produira.

Mais nous faisons nos propres efforts. Nous créons des relations directes avec les consommateurs. Nos applications de téléchargement, nous en avons environ 400 millions. Leur croissance est en fait en hausse de 40% cette année. Nous allons générer plus de téléchargements, nous allons faire tout notre possible pour diversifier notre trafic vers des arènes plus directes. Nous avons aussi [Expedia Partner Solutions], notre activité interentreprises, qui ne dépend pas de Google et qui croît de façon terrifiante et nous allons pousser cela aussi.

Désolé, j’ai continué un peu, mais comme je l’ai dit, je ne l’ai pas fait depuis longtemps. “

Sur le référencement:

«Le référencement ne va pas nous tuer. Et le référencement n’est pas l’avenir de notre entreprise. Ces tendances ont commencé il y a sept ou huit ans. Nous aurions dû être plus attentifs, évidemment, aux conséquences persistantes. Comme je l’ai dit, je ne pense pas que nous allons être sauvés par une cloche du gouvernement. Je crois absolument qu’il y aura une réglementation. Mais nous faisons tout ce que nous avons l’intention de faire pour le réduire. C’est toujours une partie – pas une énorme partie – mais cela fait partie de notre entreprise. Mais ce n’est pas l’avenir. “

(Photo . / Todd Bishop)

Sur Airbnb:

«Je suis très impressionné par ce qu’Airbnb a fait au fil du temps. Je n’appellerais pas ça une révolution. Mais non seulement il a ouvert un inventaire qui n’existait pas, mais il a également amené des gens à voyager qui ne pouvaient pas se le permettre auparavant ou qui ne voulaient pas jouer avec de grands hôtels rigides et aussi des gens qui voulaient une expérience différente. C’est un excellent travail.

Si vous comparez leur inventaire à celui de l’hôtel, ils ont des types d’audience différents. Je ne crois pas vraiment qu’ils vont fusionner. Je pense donc qu’il y a une activité hôtelière standard très saine et qu’il y aura cette activité, et nous y participons. »

Sur le coronavirus et son impact sur Expedia:

«Je vais juste lancer quelque chose ici sur le virus. Je pense que ça va bien au-delà [Asia]. Je pense que les gens sont inquiets. À New York, les gens sont dans des bus et des métros avec des masques. Je pense qu’un cas a été signalé à New York. Je pense donc que c’est un amortisseur. Jusqu’où cela va-t-il? Je veux dire, il y a une semaine, il était censé diminuer et hier, il a augmenté en termes de cas infectés.

Je veux dire, avons-nous une pandémie? Je ne sais pas. Je dois croire que l’activisme de tous les pays du monde à ce sujet va rapidement le contenir. Maintenant, au fait, c’est une déclaration sans faits et sans connaissances afin que vous puissiez tous la jeter. Mais nous n’en connaissons pas vraiment l’étendue. Cela va au-delà de l’Asie. Et cela ira au-delà de l’Asie.

(Plus tard dans l’appel) Écoutez, c’est vraiment un inconnu. Je sais que tout le monde pose des questions à ce sujet. Écoutez, vous devez croire que cela va être contenu. S’il n’est pas contenu, le monde entier va fermer. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c’est chaque jour que vous lisez les nouvelles et que vous réagissez. Je pense que quiconque en tant qu’investisseur, à moins que vous ne pensiez que ce sera la fin de la vie telle que nous la connaissons, qui s’en soucie? Je me crois – je ne veux pas dire qui s’en soucie. Beaucoup de gens vont tomber malades. Mais vraiment, c’est un événement exogène. Cela prendra fin. Et franchement, personne ne devrait le compter. Tout ce que nous essayons de faire est de séparer ce que nous croyons absolument être l’effet du virus de nos activités en cours, afin que nous puissions nous préparer et rendre ces activités en cours aussi solides que possible lorsque cette chose sera terminée. “