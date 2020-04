Le président d’Expedia Barry Diller sur les voyages, les renflouements de compagnies aériennes et la publicité dans le contexte de la crise du COVID-19 – .

Le président d’Expedia, Barry Diller. (Photo Expedia)

“Cataclysmique.”

C’est ainsi que Barry Diller a décrit l’état actuel du monde dans une interview accordée à CNBC jeudi.

Diller occupe une position unique au milieu de la crise du COVID-19, dirigeant l’une des plus grandes sociétés de voyages au monde en tant que président d’Expedia tout en supervisant le géant de l’internet et des médias IAC. Voici un bref résumé de l’interview:

En voyage: Diller, qui a récemment repris les opérations quotidiennes chez Expedia, a acquis le géant du voyage vers le 11 septembre. Il pensait que l’industrie du voyage reviendrait à la normale assez rapidement, ce qu’elle a fait. Il pense que la pandémie de COVID-19 est une bête différente. “Ce que j’ai dit alors, c’est que s’il y a de la vie, il y a des voyages”, a expliqué Diller. “Je le crois toujours, mais ce ne sera pas ce qui se passera alors … au mieux, nous aurons une sorte de sortie.” Diller ne s’attend pas à une normalité avant au moins l’automne.

Sur Expedia: La société basée à Seattle a vu son cours de bourse chuter de plus de 50% le mois dernier en raison de la flambée et des restrictions de voyage dans le monde entier. RBC a déclaré le mois dernier qu’Expedia est l’un des «noms les plus à risque en termes d’exposition au COVID-19». Compte tenu de la diminution de l’activité, Diller a déclaré que les employés passent «du temps vraiment de qualité» à travailler sur des projets qu’ils n’ont pas pu aborder tout en suivant la croissance. Expedia a licencié 12% de ses effectifs en février avant la nouvelle épidémie de coronavirus.

Sur la publicité: Diller a déclaré qu’Expedia réduirait son budget publicitaire de 80% ou plus. “Nous ne dépenserons probablement pas 1 milliard de dollars en publicité cette année”, a-t-il déclaré. La pandémie a freiné les dépenses publicitaires dans divers secteurs, ce qui a eu un impact sur des entreprises telles que Google et Facebook.

“Vous devez libérer tout le monde”, explique Barry Diller. pic.twitter.com/c1prKGyQH5

– Squawk Box (@SquawkCNBC) 16 avril 2020

Sur les renflouements: Diller a déclaré que les renflouements des compagnies aériennes sont “nécessaires, point final”. Il a dit que les dégâts causés chaque jour sont «énormes». “Tout le monde doit être libéré de cette chose unique, et nous nous soucierons de payer les factures plus tard”, a-t-il déclaré.

En investissant: Diller cherche-t-il des opportunités d’investissement au cours des prochains mois, malgré la crise économique? «Oh mon Dieu, oui», a-t-il dit. «Bien sûr, il y a une opportunité. Il suffit d’avoir une vision très longue. » Il a déclaré qu’IAC envisage certaines acquisitions «très importantes» potentielles.