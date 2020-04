Le président Luke Wood est sur le point de démissionner

Le président de Beats, Luke Wood, quittera l’entreprise plus tard ce mois-ci. L’ancien patron sera remplacé par Oliver Schusser, chef de Apple Music et la division du matériel Beats.

Le départ de Wood, qui a été signalé pour la première fois par CNET, signifie que le trio qui a apporté la marque audio, quand Apple l’a achetée dans le 2014, tout est en dehors de l’entreprise. Les co-fondateurs Dr. Dre et Jimmy Iovine ils sont partis il y a quelque temps.

Beats voyage avec Apple Music et espère qu’il continuera de prospérer

Le bois n’a pas été en charge depuis le début, mais a joué un rôle clé dans le succès de la marque après avoir rejoint le 2011. On peut dire que cela a joué un rôle important dans le lancement de Beats Music, précurseur d’Apple Music. Maintenant, Schusser, le dirigeant de longue date d’Apple, dirigera la marque et le contenu international. La nouvelle mission devrait commencer plus tard ce mois-ci.

Bien qu’Apple vend des produits audio sous son propre nom, il est également impatient que Beats continue de prospérer. La société est «attachée à la marque Beats et à l’importance de maintenir fermement son rôle sur la scène musicale», a écrit le vice-président directeur des logiciels et services Internet à un employé. Eddy Cue.

La gamme d’écouteurs et de haut-parleurs a connu un succès supplémentaire dans les affaires d’Apple et Schusser est “passionné par la musique et la marque Beats”, a écrit Cue. “Il est également passionné par la création d’une culture forte et collaborative avec son équipe.”