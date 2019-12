Le président Trump signe la création de la Force spatiale – .

Au milieu de fanfares militaires et politiques, le président Donald Trump a signé aujourd'hui un projet de loi d'autorisation de défense pour créer la Force spatiale américaine en tant que sixième branche des forces armées.

"C'est un grand et très important moment", a déclaré Trump à des centaines de militaires et de VIP qui se sont réunis à Joint Base Andrews dans le Maryland pour la cérémonie de signature du projet de loi.

La Force spatiale est destinée à rassembler des ressources militaires axées sur la haute frontière, y compris les menaces potentielles des brouilleurs GPS, des armes antisatellites, des armes spatiales et des véhicules d'attaque hypersoniques.

Trump a déclaré que la création de la Force spatiale reconnaissait que la frontière finale avait évolué en un domaine distinct de la guerre.

"La supériorité américaine dans l'espace est absolument vitale", a-t-il déclaré. «Nous menons, mais nous ne menons pas assez. Mais très prochainement, nous allons mener beaucoup. »

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=0IeroVaOpaQ (/ intégré)

Ce n'est pas comme s'il y aurait bientôt des escouades de «Starship Troopers» militaires dans l'espace. Au lieu de cela, le personnel de la Force spatiale surveillera le ciel depuis les installations existantes sur Terre.

Son effectif (initialement d'environ 200 personnes) et son budget (40 millions de dollars la première année) en font le plus petit des six services militaires américains.

Bien qu'il s'agisse de la première nouvelle branche militaire à être créée depuis la création de la Force aérienne en 1947, elle fonctionnera sous la responsabilité administrative du Département de la Force aérienne.

L'arrangement représente un compromis avec les dirigeants du Congrès qui s'inquiétaient des coûts et des complications organisationnelles qui auraient découlé d'un nouveau département militaire. C'est similaire à l'arrangement que le Marine Corps a conclu avec le Département de la Marine.

La secrétaire de l'Air Force, Barbara Barrett, s'est engagée à mettre rapidement en service la Space Force. "Le lancement d'une force spatiale américaine indépendante nous propulse dans une nouvelle ère dédiée à la protection des intérêts nationaux américains et de la sécurité dans l'espace", a déclaré Barrett aujourd'hui dans un communiqué.

Lors de la cérémonie d'aujourd'hui, Trump a également signé les documents pour confier au général de la Force aérienne Jay Raymond, commandant du Commandement spatial américain, le commandement des forces spatiales en tant que chef des opérations spatiales. Le président a noté que Raymond est également en ligne pour rejoindre les chefs d'état-major interarmées.

Les dirigeants démocrates de la Chambre ont ouvert la voie à la création de la Force spatiale – l'une des principales priorités de Trump en matière de sécurité nationale – en échange d'une disposition qui accorderait aux employés fédéraux 12 semaines de congé familial payé.

La Loi sur l'autorisation de la défense nationale de 2020 autorise un financement de 238 milliards de dollars pour toutes les branches militaires américaines, y compris une augmentation de salaire de 3,1% pour les militaires et l'acquisition de milliards de dollars de nouveaux équipements.

Cela fait partie d'un ensemble global de dépenses de 1,4 billion de dollars qui a été élaboré par le Congrès cette semaine pour éviter un éventuel arrêt du gouvernement.