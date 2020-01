Le principal initié affirme qu’Apple ramène Touch ID sur un nouvel iPhone en 2021 – .

L’une des victimes les plus regrettables de la refonte de l’iPhone d’Apple a été Touch ID, qui a été remplacée par Face ID dans tous les modèles récents. En fait, pas un seul iPhone sorti en 2019 ne comportait de capteur d’empreintes digitales, car le nouveau design (principalement) sans lunette n’a pas de place pour le bouton d’accueil, et Apple n’est pas prêt à intégrer un capteur dans l’écran, comme Samsung l’a sur ses derniers téléphones phares. Mais Touch ID n’est pas encore mort.

Selon une récente note de recherche de Ming-Chi Kuo, analyste de TF International Securities, obtenue par MacRumors, Apple prévoit de publier un iPhone au premier semestre 2021 qui comportera Touch ID dans le bouton d’alimentation sur le côté de l’appareil. Kuo dit également que cet iPhone aura un écran LCD, faisant allusion à un prix inférieur.

Comme toujours dans ces notes de recherche TF, Kuo n’a pas fourni beaucoup de détails, mais il a affirmé que le capteur Touch ID sera capacitif et aura une “nouvelle conception” pour une meilleure expérience utilisateur. En d’autres termes, il semble que le bouton d’alimentation puisse être légèrement différent sur cet iPhone LCD afin de tenir compte de l’ajout de Touch ID.

Il convient de noter que ce n’est pas la première fois que Kuo mentionne un iPhone 2021 avec Touch ID, mais c’est la première fois qu’il dit quelque chose à ce sujet avec un écran LCD. Nous devons également souligner que l’idée d’Apple de déplacer le capteur Touch ID vers le bouton d’alimentation flotte depuis au moins quelques années maintenant, car notre propre Zach Epstein a été informé par plusieurs sources en 2017 qu’Apple envisageait d’emménager cette direction avec l’iPhone 8. Cela n’a évidemment pas fonctionné, mais peut-être que 2021 est le bon moment pour Touch ID de revenir.

Source de l’image: Valentin Wolf / imageBROKER / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

