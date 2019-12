Le prix de Beats Studio 3 baisse de 170 $ dans ce qui doit être un miracle des Fêtes

"C'est la saison des offres de dernière minute dans les moments précédant les vacances – et voici l'offre Beats Studio 3 qui permet d'économiser 170 $ sur les écouteurs sans fil qui devraient apporter la joie de la saison. (Pas aux États-Unis? Faites défiler vers le bas pour trouver des offres dans votre région.)

Vous avez probablement déjà vu des gens porter ces écouteurs avec leur emblématique logo «b», et pour une bonne raison: nous avons aimé beaucoup de ses fonctionnalités, la durée de vie de la batterie et la facilité d'utilisation dans notre revue. Certes, ils n'ont peut-être pas la profondeur audio d'autres écouteurs comme le Sony WH-1000XM3, mais ils sont confortables sur les oreilles et se couplent avec des appareils Apple aussi facilement que vous ne le pensez.

Et, bien sûr, ils ont le look et la marque emblématiques de Beats, ce qui est probablement ce que vous recherchez si vous lisez ceci.

Beats Studio 3 Wireless 349 $ 179 $ chez Best Buy

Procurez-vous une paire de Beats Studio 3 Wireless pour 170 $ de rabais avec cette offre de dernière minute sur ces écouteurs sans fil populaires. L'offre s'applique à toutes les versions de couleurs primaires (par exemple, pas d'éditions de marque ou de camouflage).

Si vous n'êtes pas aux États-Unis, voici les offres pour Beats Studio 3 dans votre région: