Le prix de la PS5 est toujours un mystère, mais vous pouvez déjà passer une précommande – .

Sony a dévoilé les spécifications officielles de la PlayStation 5 lors d’un événement préenregistré qui a été diffusé en ligne il y a quelques semaines, mais c’est tout ce que nous avons appris du discours. La présentation visait les développeurs plutôt que les futurs acheteurs, en se concentrant sur le matériel de la console dans les moindres détails, quoique ennuyeux. Sony n’a même pas montré la nouvelle console pendant l’événement, et elle n’a pas touché au prix ni à la date de sortie de la PS5. Certains pensent que la nouvelle pandémie de coronavirus forcera Sony à retarder la sortie de la PS5 ou à faire face à une pénurie de stocks avant les vacances. Cependant, la société prévoit toujours de lancer la PS5 cette saison des fêtes. Malgré le fait que presque rien n’est officiel de Sony à ce stade, les détaillants ont déjà répertorié les pages de précommande PS5, révélant des prix supposés dans le processus.

La première liste provient du Danemark, via NotebookCheck. Le détaillant local Foetex répertorie la PS5 noire de 1 To en précommande à un prix de détail attendu de 6989 Kr, ce qui se traduit par 1043 $ / 935 € / 838 £. La date de sortie supposée est également intéressante: 1er décembre 2020. Il s’agit probablement d’une liste d’espace réservé et le stockage la révèle. Il n’y aura pas de PS5 1 To. Le SSD personnalisé de Sony est disponible en une seule taille, soit 825 Go. Sony a expliqué qu’il devait faire des compromis entre taille, vitesse, performances et prix, et c’est pourquoi il s’est retrouvé avec l’option SSD inhabituelle pour la console PlayStation 5.

Le prix est la chose la plus bouleversante de la liste. Certains ont fait valoir que la PS5 devrait coûter plus de 499 $, mais 1000 $ est loin de ce que les joueurs appellent beaucoup.

Le même Notebookcheck a trouvé une liste de précommande PS5 au Canada qui présente une étiquette de prix plus agréable au goût. La page de précommande de Play N Trade indique que vous pouvez précommander jusqu’à deux consoles PS5 par ménage sur sa page Facebook, et le magasin prend des précommandes à 559,99 $ CAD. Cela ne veut pas dire que le détaillant connaît le prix final de la PS5, mais 559,99 $ CAD sonne beaucoup mieux que l’offre danoise.

À titre de référence, la PS4 a été lancée pour 449,99 $ CAD fin 2013, avec un prix américain fixé à 399 $. Ce prix de 559,99 $ CAD implique que la PS5 se vendrait 499 $ aux États-Unis. Mais encore une fois, il est hautement improbable que Play N Trade ou Foetex connaissent le prix réel de la console. Après tout, ce ne sont pas les premiers détaillants à avoir répertorié des pages de précommande ou d’inscription sur leurs sites Web. Nous avons vu des annonces similaires ces derniers mois, Best Buy hébergeant sa propre page d’enregistrement pour la PS5.

On ne sait pas quand Sony révélera le coût réel de la console, étant donné la crise sanitaire mondiale. Sony est peu susceptible d’héberger des événements de presse pour la console dans les prochains mois, à la lumière des diverses commandes de verrouillage et de quarantaine dans le monde.

Source de l’image: Jomic / Shutterstock

