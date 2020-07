Le prix des jeux PS5 est hors de contrôle: 74,99 euros

Nous parlons depuis plusieurs jours d’une possible augmentation du prix des jeux PS5 et Xbox Series X, deux consoles de nouvelle génération qui, comme beaucoup de nos lecteurs le savent, arriveront plus tard cette année. Shawn Layden, l’un des anciens dirigeants de Sony, a récemment abordé ce problème, affirmant que l’une des meilleures options serait de réduire la durée des jeux à éviter une hausse des prix, une mesure qui, au final, semble ne pas suivre toutes les études.

De 2K Games a confirmé que la version de NBA 2K21 pour les consoles de nouvelle génération coûtera 10 $ de plus que la version pour PS4 et Xbox One X (69,99 $ contre 59,99 $), et la publication du prix de préachat de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et Horizon Forbidden West, entre autres, a déclenché toutes les alarmes, car les deux ont été répertoriées par 74,99 euros, près de 85 $.

Annonces :

Il ne fait aucun doute que le prix des jeux PS5 est beaucoup plus cher que celui des jeux PS4, il suffit de comparer le coût moyen des titres triple A lors de son lancement pour les consoles de la génération actuelle et on se rendra compte que la différence est, dans ce cas, de 15 euros. Je sais ce que vous pensez, que ces 74,99 euros pourraient ne pas représenter le prix final de tous les jeux qui arriveront sur la console Sony, et oui, c’est vrai, au final chaque développeur, ou éditeur, a une certaine marge de manœuvre Mais la vérité est que ce n’est pas fou du tout.

Comme nous l’avons indiqué, 2K Games lui-même a confirmé que NBA 2K21 coûtera 69,99 $ sur les consoles de nouvelle génération, un prix qui pourrait facilement se traduire par 69,99 euros sur le marché espagnol, et cela nous amène à penser qu’un prix de 74,99 euros pour les titres triple A très attendus est quelque chose de parfaitement crédible.

Le prix des jeux PS5 pourrait être un problème

Et assez important, je m’explique avec un exemple. Imaginez que vous souhaitiez passer à la PS5, Sony a promis une rétrocompatibilité avec les jeux PS4 qui, pour l’instant, il serait limité aux 100 titres les plus importants de ladite console. En théorie, vous pourriez en profiter sur PS5 sans avoir à payer à nouveau pour eux, mais il se peut que tous les développeurs et / ou éditeurs ne soient pas si généreux, et que certains finissent par introduire un « micropaiement » pour déverrouiller les améliorations graphiques et les performances de la version PS5.

Microsoft a déjà précisé que tous les jeux de ses studios peuvent être appréciés de manière optimale sur Xbox One et Xbox Series sans avoir à repasser par la boîte, mais cela ne signifie pas que le reste des studios et des éditeurs suivront leurs traces.

À cette question, nous devons ajouter le prix de vente de la PS5, qui sera en théorie d’environ entre 400 et 500 euros selon la version que nous choisissons et le prix des jeux PS5. L’achat de cette console dans sa version standard, avec lecteur optique, et l’obtention de quelques jeux pourraient au mieux représenter une dépense de près de 640 euros, à condition que le prix des jeux PS5 soit de 69,99 euros . S’il était de 74,99 euros, nous aurions un total de près de 650 euros.

Je suis convaincu que maintenant vous pouvez voir clairement « comme l’eau » où se situe le problème. Peut-être que quelqu’un me dira que vous n’avez pas besoin d’acheter deux jeux avec votre PS5, et oui, c’est vrai, mais certains que vous devrez acheter, après tout vous ne passerez pas des heures à vous délecter de l’interface utilisateur console.

Comme je l’ai dit à d’autres occasions, le PC présente un inconvénient considérable en termes de coût de mise à jour du matériel, ce qui est fortement influencé par la tendance à la « désoptimisation » sur cette plate-forme, mais l’achat de jeux est beaucoup moins cher et se traduit, à long terme, en économies considérables qu’avec l’arrivée de la nouvelle génération et la hausse des prix des jeux PS5 et Xbox, cela pourrait faire une différence encore plus grande.