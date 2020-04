Le prix des smartphones haut de gamme continue d’augmenter

Les smartphones haut de gamme ont connu une évolution significative au cours des dix dernières années. Le prix de lancement du Galaxy S et de l’iPhone 4, deux terminaux rivaux directs en 2010 et ayant joué un rôle clé dans la croissance du secteur des smartphones, était respectivement de 500 et 599 euros, un chiffre qui à l’époque nous semblait cher mais cela n’a rien à voir avec 909 euros ce que le Galaxy S20 et 1159 euros qui vaut l’iPhone 11 Pro.

Il ne fait aucun doute que l’évolution du secteur des smartphones en termes d’avantages, de fonctionnalités et de design et de qualité des finitions a été très grande, mais le prix de vente n’a pas été laissé de côté. Cette réalité a conduit de nombreuses entreprises à miser sur une approche axée sur l’offre d’un bon rapport qualité-prix qui a permis l’arrivée de terminaux haut de gamme avec un prix beaucoup plus ajusté.

Le premier était OnePlus, qui nous a surpris avec OnePlus One, un terminal qui se faisait appeler Tueur phare, et qui est arrivé sur le marché en 2014 avec ses propres spécifications pour un terminal haut de gamme au prix d’un modèle milieu de gamme. D’autres sociétés telles que Xiaomi, Huawei, Honor, Oppo et Realme ont adopté cette approche dans une plus ou moins grande mesure, mais nous arrivons à un point où les prix haut de gamme montent en flèche.

Même les entreprises qui ont adopté la valeur d’offrir un bon équilibre entre prix et performances augmentent le prix de leurs nouveaux smartphones haut de gamme. L’un des derniers à le faire a été Xiaomi, qui a récemment annoncé le Xiaomi Mi 10 et confirmé une augmentation significative des prixpuisque le modèle standard coûte 799 euros, et le prochain à relever la barre un peu plus sera OnePlus, car la société chinoise a confirmé que le OnePlus 8 coûtera un peu moins de 1 000 $. Si nous convertissons des devises et appliquons la TVA, nous constatons que dépassera 1 000 euros.

La diversification comme solution à la standardisation des smartphones de plus de 1 000 euros

Vendre des smartphones avec des fonctionnalités de première classe et un prix élevé n’est plus exclusif à Apple, pratiquement tous les grands acteurs du secteur ont renforcé leur engagement pour les smartphones à 1 000 euros, sans pour autant ignorer totalement la réalité.

Pour éviter les problèmes qui pourraient survenir en se limitant aux smartphones avec un prix aussi élevé, la plupart des fabricants ont diversifié leur gamme haut de gamme en proposant différentes variantes avec des prix qui évoluent de manière équilibrée en fonction de leurs avantages. Par exemple, Apple commercialise l’iPhone 11 Pro pour 1 159 euros, mais il a également une alternative plus «bon marché», l’iPhone 11, qui coûte 809 euros.

Samsung a également diversifié sa famille Galaxy S20 en proposant, en plus du modèle standard pour 909 euros, le modèle Galaxy S20 +, qui coûte 1009 euroset le Galaxy S20 Ultra, qui coûte 1359 euros. Huawei a fait de même avec la série P40, où l’on retrouve le modèle standard pour 799 euros, la version Pro de 999 euros et la version spéciale Pro de 1 399 euros.

Il ne fait aucun doute, il y a eu une normalisation des prix à la hausse dans les smartphones haut de gamme. Cela a eu une conséquence positive, et c’est que le milieu de gamme est, aujourd’hui, plus intéressant que jamais. On peut aujourd’hui trouver des terminaux à moins de 200 euros capables d’offrir d’excellentes performances et un bon ensemble de fonctionnalités, une réalité qui a conduit de nombreux utilisateurs à se demander s’il valait vraiment la peine d’investir 1000 euros dans un smartphone.

La tendance pour les années à venir semble claire, le prix de vente des smartphones haut de gamme continuera d’augmenter, et cette diversification des familles sera maintenue pour toucher un public plus large, Mais combien de temps cette stratégie peut-elle être maintenue? Seul le temps peut répondre à cette question.