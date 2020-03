Le prix du Bitcoin et de l’or réagit à la panique mondiale

Donc, vous pouvez voir le prix du Bitcoin et de l’or, tout au long de la panique mondiale, nous vous disons que Bitcoin est à peine capable d’atteindre 8000 $ aujourd’hui. Alors que les marchés ont commencé à se redresser après la récente baisse, le prix de la crypto-monnaie la plus précieuse au monde a finalement réussi à dépasser ce niveau de son prix.

Si vous souhaitez suivre de près certaines estimations, vous pouvez lire cet article où il est dit que Bitcoin pourrait atteindre 8 800 $ à court terme. Commencez donc à prendre des comptes avec la crypto-monnaie, qui touchait déjà 8 000 $.

C’est ainsi que l’indice de volatilité VIX, qui est le principal

indicateur de risque boursier. Il a atteint 55 jours auparavant.

Cet indice a été créé par le Chicago Board Options Exchange (CBOE). Index

de volatilité ou VIX, est un indice de marché en temps réel qui représente le

attentes de volatilité prospective à 30 jours sur les marchés.

Mais non seulement les marchés habituels ont réagi à la

situation planétaire, mais Bitcoin a également ressenti son impact. Seulement pour

aujourd’hui, le prix du Bitcoin a finalement réussi à dépasser les 8000

$.

Provenant des entrées de prix des options du

S&P 500, nous donne une mesure du risque de marché et des intentions de

Les investisseurs Il est également connu sous d’autres noms comme «Peur

Jauge »ou« Indice de peur ».

Investisseurs, analystes de recherche et

gestionnaires de portefeuille, considérer les valeurs VIX comme un moyen de mesurer

risque de marché Ils mesurent également la peur et le stress avant de prendre des décisions

d’investissement. De cette façon, ces derniers jours, le CET a augmenté encore plus,

atteignant même 16,40%. Ce sont les niveaux les plus élevés depuis 2009.

L’or n’est certainement pas un havre de paix

Maintenant, vous pouvez découvrir que l’or a poussé au-dessus

1 700 $ Mais le prix a chuté en raison de certaines conditions de

Extrême volatilité C’est pourquoi le prix a chuté de 1%, à 1 663 $.

Les craintes de coronavirus ont dominé le marché pendant des jours

passé, mais les marchés “rebondissent” un peu plus tard. Même si cela ne semble pas

Quelque chose de très encourageant. Alors, quelle est la prochaine étape pour la combinaison XAU / USD? Si nous

nous allons au trading, nous verrons que 2 lignes de résistance ferment la hausse et se cassent

Au-dessus d’eux, vous pouvez envoyer de l’or supérieur.

L’indicateur de confluence technique montre que le

La résistance critique est de 1 663 $, ce qui correspond à la convergence de la moyenne mobile

C’est simple. Ainsi, la résistance d’un mois du point de pivot et de la bande de

Bollinger pourrait être présent à une valeur en baisse.

Bitcoin et prix de l’or: Bitcoin n’est pas non plus un refuge

Dans un autre ordre d’idées, Bitcoin a à peine réussi à surmonter

8 000 $. À l’heure actuelle, c’est exactement 8078 $. Ayant également gagné

2,48 $ au cours des dernières 24 heures. Vous devez faire attention aux paroles de

Brian Armstrong, cofondateur et PDG de Coinbase.

Cela a exprimé sa surprise que les prix du Bitcoin et la

l’or tombe, alors qu’en ce moment j’attendais juste ce que

contrairement à cela.

Prix ​​du Bitcoin et de l’or: PlusToken, COVID-19 ou ni l’un ni l’autre?

Certains analystes disent que c’est la conséquence de la

vente de 13 000 Bitcoins par PlusToken, une société basée en Chine.

C’est, selon différentes déclarations, qu’ils alimentent la spéculation de la

les opérateurs du régime supposé de Ponzi essayant de liquider de grandes

actions, faisant baisser les prix.

Mais contrairement à cela, James Hapak, administrateur de

Les actifs numériques et le négociant de gré à gré basés à Toronto disent

Ce n’est pas lié à Covid-19 ou PlusToken. Il a dit que seulement

les mini-baleines qui prennent les commandes de grandes institutions doivent liquider

valeurs à 9 000 $ et 10 000 $. Cela a été fait dans cette gamme pendant des mois.

Pendant que tout cela se produit, les prix du pétrole

récupéré au début de la séance de négociation mardi dernier, en hausse

plus de 7% après la chute d’un chiffre surprenant de plus de 30%. Dans quoi

qui a été le plus grand effondrement du pétrole en près de 30 ans.

Cet effondrement fait suite à la décision de l’Arabie saoudite de

déclencher une guerre des prix du pétrole et augmenter sa production

dans plus de 10 millions de barils par jour au mois d’avril. Ceci après

pas parvenir à un accord sur les baisses de prix avec la Russie lors de la réunion du

Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et des pays qui ne le font pas

Ils appartiennent à l’OPEP.

Ainsi, le West Texas Intermediate pour l’accord de

Avril a augmenté de 8,29% cette même nuit à 32,62

$ par baril. De même, les futures obligations Brent à livrer dans le mois

May a tiré 7,03% pour les laisser à 35,77 $ le baril.