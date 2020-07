Le prix du Galaxy Note 20 vient de fuir du meilleur initié de Samsung au monde

La série Galaxy Note 20 sera lancée le 5 août, et les précommandes devraient commencer peu de temps après l’événement médiatique.

Un bailleur familier avec les plans de Samsung a réitéré la date de l’événement de lancement, sans fournir de date de sortie réelle pour le combiné.

La même personne a déclaré que le Galaxy Note 20 le moins cher aura un prix élevé, conformément à la série Samsung Galaxy S20 qui a commencé à se vendre à la mi-septembre.

Nous sommes à moins d’un mois de la plus grande conférence de presse de Samsung du deuxième semestre. Le prochain événement Unpacked sera une affaire en ligne uniquement en raison de la crise sanitaire actuelle. La nouvelle pandémie de coronavirus est loin d’être terminée. En fait, c’est tout à fait le contraire, car le nombre global de confirmations de COVID-19 augmente régulièrement depuis plusieurs jours, établissant de nouveaux records quotidiens. La pandémie a également touché l’économie mondiale, des dizaines de millions de personnes ayant perdu leur emploi au cours des derniers mois. Les ordonnances de verrouillage ont contraint plusieurs industries à suspendre leurs activités et à licencier une partie de leur main-d’œuvre. Les gouvernements sont intervenus pour aider, mais il faudra du temps pour que l’économie mondiale se redresse. En conséquence, de nombreuses personnes pourraient ne pas se permettre la mise à niveau du smartphone phare qu’elles auraient pu planifier cette année. Mais Samsung devrait toujours fixer un prix d’entrée élevé pour le Note 20, tout comme il l’a fait avec la série Galaxy S20 plus tôt cette année.

Le prix de départ initial du Galaxy S20 était de 999 $ à la mi-février. Depuis lors, Samsung a dû lancer plusieurs promotions pour le rendre plus abordable. Nous avons vu des baisses de prix importantes, un programme de garantie de rachat, ainsi qu’un nouveau plan d’abonnement pour smartphone pour le Galaxy S20. Samsung a eu du mal à vendre des appareils Galaxy S20 au cours du premier trimestre de l’année, et les chiffres pour le trimestre de juin ne seront probablement pas meilleurs. Comparativement, l’iPhone 11 qui commence à 699 $ a vendu des millions d’unités au cours du trimestre de mars, juste au moment où le monde commençait à faire face sérieusement à la pandémie.

L’univers de longue date de Samsung, Ice Universe, est allé sur Twitter pour rappeler au monde que «The Next Galaxy» sera lancé le 5 août. Samsung dévoilera la série Galaxy Note 20 et le nouveau Galaxy Fold 2 ce jour-là, et les précommandes en ligne devraient commencer peu après.

5 août, TheNextGalaxy – Univers de glace (@UniverseIce) 5 juillet 2020

Dans les tweets précédents, Ice avait prédit le prix de la série Note 20. Selon lui, le Note 20 moins cher coûtera 999 $, et le Note 20 Ultra coûtera 1299 $.

Prédisez le prix de la série Galaxy Note20:

Note 20, 999 $

Note20 Ultra, 1299 $ – Univers de glace (@UniverseIce) 4 juillet 2020

Bien que ce ne soit pas l’une de ces fuites, c’est une supposition éclairée basée sur ce que Samsung a fait avec la série Galaxy S20. Le bailleur n’a pas eu peur de critiquer Samsung dans ses remarques précédentes, et pense qu’un téléphone Android à 999 $ avec une « caméra ordinaire » et un écran Full HD 60Hz « peut être considéré comme une fraude ».

Quoi qu’il en soit, en 2020, le prix d’un téléphone Android avec un écran 1080, 60Hz et un appareil photo ordinaire à 999 $ peut être considéré comme une fraude. – Univers de glace (@UniverseIce) 4 juillet 2020

Même si le prix d’entrée de 999 $ est faux, Samsung ne peut probablement pas aller beaucoup plus bas que cela. Le processeur Snapdragon 865 qui nécessite l’achat supplémentaire du modem 4G / 5G est censé être la raison pour laquelle les téléphones Android sont plus chers cette année. Même le OnePlus 8 Pro coûte 899 $. Et c’est censément la raison pour laquelle le Google Pixel 5 comportera une puce Snapdragon 765 au lieu du processeur phare 865.

Samsung est également confronté à un autre énorme problème. L’iPhone 12 commencera à 649 $, selon plusieurs fuites. C’est pour la version 5G, car au moins une fuite a déclaré que l’iPhone 12 4G pourrait être encore moins cher que cela, à partir de 549 $. Ajoutez à cela l’iPhone SE à 399 $, le Pixel 4a à 349 $ et le OnePlus Nord qui pourrait se vendre à seulement 299 $. Sans oublier que l’iPhone 11 restera probablement encore un an, à un prix encore plus abordable que l’actuel 699 $. Même sans la pandémie de coronavirus, Samsung aura du mal à vendre un 999 $ Note 20. Mais lorsque vous tenez compte de tous ces détails, il est de plus en plus évident que le prochain produit phare de Samsung aura du mal en magasin.

