Le prix du Galaxy S20 de Samsung aux États-Unis a finalement été divulgué, et c’est choquant – .

Nous vous disons que les téléphones Galaxy S20 seront plus chers que leurs prédécesseurs depuis un certain temps maintenant, car les prétendus prix européens ont déjà fui plusieurs fois. Oui, les téléphones Galaxy S20 seront meilleurs à tous points de vue que les téléphones Galaxy S10 de l’année dernière, mais Samsung augmentera les prix des trois versions de téléphone. Plusieurs fuites ont indiqué que les Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra seraient plus chers que les S10e, S10 et S10 + qu’ils remplacent. Maintenant, la dernière rumeur S20 nous donne enfin des prix aux États-Unis pour les trois nouveaux téléphones à venir, et ce n’est pas une excellente nouvelle. En fait, il semblerait que les trois téléphones soient plus chers que les gens pourraient s’y attendre.

Selon Jon Prosser, les prix de T-Mobile ont fui et nous envisageons 999 $ pour le Galaxy S20 5G, 1199 $ pour le Galaxy S20 + 5G et 1399 $ pour le Galaxy S20 Ultra 5G.

Selon ma source au sein de T-Mobile:

Tarifs T-Mobile US pour les appareils Galaxy S20:

S20 – 999 $

S20 + – 1 199 $

S20 Ultra – 1399 $

Pensées?

– Jern (@jon_prosser) 3 février 2020

Nous vous rappelons que Samsung fait les choses différemment cette année en matière de connectivité. Les trois versions bénéficieront de la prise en charge 5G, alors que l’année dernière, seul un quatrième modèle haut de gamme Galaxy S10 5G prend en charge la connectivité 5G. Mais Samsung publiera également des versions 4G uniquement des S20 et S20 +, qui devraient être moins chères que leurs équivalents 5G.

Je ne sais pas si cela le rend meilleur, mais apparemment, toutes les variantes de T-Mobile sont livrées avec au moins la bande N71 pour 600 MHz 5G. Même la base S20.

– Jern (@jon_prosser) 3 février 2020

Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessus, ces prix sont censés être pour les modèles 5G de chaque téléphone S20. Mais quelle prime Samsung facturera-t-il pour la 5G? Une fuite qui a révélé les prix européens a déclaré que les téléphones 4G coûteraient 100 € de moins que leurs homologues 5G. En supposant que Samsung fasse la même chose en Amérique, les versions 4G des S20 et S20 + pourraient coûter respectivement 899 $ et 1099 $. Pour rappel, l’Ultra n’est livré qu’avec la prise en charge 5G.

À 899 $, le Galaxy S20 coûterait 200 $ de plus que l’iPhone 11, ce qui semble impensable. Le S20, avec toutes ses spécifications renforcées, ne sera pas plus rapide que l’iPhone 11, qui, selon Apple, est le modèle d’iPhone le plus vendu de la société depuis sa première sortie en septembre. Le Galaxy S20 aura un écran de 120 Hz et un appareil photo à triple objectif à l’arrière, par rapport à l’écran de 60 Hz de l’iPhone et au tireur à double objectif. Si cela signifie économiser 200 $, nous ne sommes pas sûrs que les acheteurs potentiels s’en soucieront vraiment.

La conférence de presse Unpacked 2020 de Samsung est prévue pour le 11 février, date à laquelle nous apprendrons tout ce qu’il y a à savoir sur la nouvelle gamme S20.

