Le prix et la conception du pixel 4a divulgués accidentellement par Google – .

Le Pixel 4a devait être lancé en mai lors de la conférence I / O 2020 de Google, comme ce fut le cas avec le Pixel 3a l’année dernière, mais les E / S ont été annulées en raison de craintes de coronavirus.

Mais Google a apparemment commencé à faire de la publicité pour le téléphone tôt, avec des panneaux d’affichage apparaissant accidentellement tôt à certains endroits.

Les publicités confirment le nouveau design passionnant du téléphone, ainsi que le prix de départ du prochain téléphone Pixel 4 abordable de Google.

Nous vous disons souvent que Google ne fait pas du bon travail pour garder ses appareils Pixel secrets, et il se trouve que Google ne se soucie pas toujours autant des secrets. Tous les téléphones Pixel à ce jour ont fuité en totalité avant les annonces officielles de Google, les séries Pixel 3 et Pixel 4 étant les pires en matière de spoilers. Si vous pensiez que les choses pourraient changer cette année, vous n’aimerez pas non plus cette fuite, car Google vient de confirmer accidentellement la conception rumeur du Pixel 4a et a révélé son prix bien avant la sortie prévue du smartphone.

La conception du Pixel 4a a fuité il y a quelques mois lorsque les rendus ont révélé que Google envisageait une bien meilleure conception pour le prochain combiné de milieu de gamme. Selon les rumeurs, le téléphone aurait un affichage tout écran perforé, semblable à ce que Samsung et d’autres ont fait avec leurs propres combinés perforés. Le téléphone comporterait toujours un cadre inférieur plus grand, mais il abandonnerait le cadre supérieur qui rend le Pixel 4 si moche par rapport à tout autre téléphone 2019. Le Pixel 4 est livré avec une prise en charge de la reconnaissance faciale 3D améliorée par radar, et c’est pourquoi il a besoin d’un cadre supérieur complet pour tous ces composants. Le Pixel 4a n’aura rien de tout cela, du moins selon le rendu qui a fui.

Il y a quelques jours, nous avons commencé à voir des photos réelles de vrais prototypes Pixel 4a, et même un aperçu vidéo pratique du combiné. Et devine quoi? Le vrai Pixel 4a ressemble exactement aux rendus.

Google dévoilera probablement le Pixel 4a en mai, lors de son discours virtuel sur les E / S 2020, et le téléphone devrait arriver dans les magasins peu de temps après. Mais Google a apparemment déjà donné le feu vert à une campagne publicitaire pour le Pixel 4a. Soit cela, soit quelqu’un a fait une erreur quelque part, car les panneaux d’affichage Pixel 4a ont déjà commencé à apparaître dans certaines régions.

Le célèbre bélier Evan Blass a publié sur Twitter une série d’images montrant les nouvelles publicités Pixel 4a. Les images confirment la conception avant et arrière du Pixel 4a, et nous examinons en effet un affichage perforé à l’avant. À l’arrière, une caméra à objectif unique est placée dans un module de caméra carré ainsi qu’un capteur d’empreintes digitales.

Les panneaux d’affichage révèlent également le prix réel du Pixel 4a. Cela commence à 399 $, dit l’annonce, ce qui est probablement ce que vous paierez pour la version 64 Go. Cela correspond exactement à ce que nous attendons de l’iPhone 9 d’Apple, à moins que le téléphone ne soit vraiment annulé, comme l’a dit un récent rapport. Le langage sur le panneau d’affichage de Google suggère qu’une version de 128 Go sera également disponible dans les magasins, ou qu’un Pixel 4a XL sera lancé aux côtés du Pixel 4a. Les rumeurs précédentes disaient qu’il n’y aurait pas de version XL du téléphone Pixel abordable cette année.

