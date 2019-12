Le Pro Display XDR d'Apple est désormais disponible en Inde | TechRadar

En juin, Apple a séduit le monde avec ce qui était le montage d'édition professionnel le plus capable et le meilleur moniteur pour l'accompagner. Juste à temps pour les vacances, l'Apple Pro Display XDR est désormais disponible en Inde.

Bien qu'il ne soit pas le composant le moins cher de votre plate-forme d'édition, l'Apple Pro Display XDR possède de nombreux éléments qu'aucun autre moniteur sur le marché n'offre. Il est censé être le premier écran de 32 pouces avec une résolution de 6K, une luminosité maximale de 1 600 nits et un rapport de contraste énorme de 10 000 000: 1.

Comme son nom l'indique, ce moniteur prend en charge XDR (Extreme Dynamic Range), qui est un grand pas en avant du HDR, en reproduisant des images extrêmement contrastées avec des couleurs vives et sombres sans perdre en fidélité à chaque extrémité. Il peut également maintenir une luminosité de 1000 nits, un nombre dont seuls quelques smartphones (et encore moins de moniteurs) peuvent se vanter.

Pour garantir que ce contraste extrême puisse être maintenu sans que les lumières ne fuient dans les parties sombres, l'Apple Pro Display XDR implémente un tableau de 576 LED bleues gérées par 12 contrôleurs et la puce du contrôleur de synchronisation (TCON). Ceux-ci se rafraîchissent rapidement pour assurer une fuite de lumière minimale (floraison), tandis qu'un réseau de micro-lentilles apporte l'uniformité à l'ensemble du panneau.

Même avec cette plage dynamique et ce contraste potentiellement extrêmes, Apple déclare que le Pro Display XDR est l'un des affichages les plus fidèles aux couleurs disponibles, avec de vraies capacités de reproduction des couleurs sur 10 bits et une large gamme de couleurs P3. Il est livré calibré prêt à l'emploi.

Prix ​​Apple Pro Display XDR en Inde

En Inde, la variante de base du moniteur est au prix de Rs 4,49,900, le verre nano-texturé le portant à Rs 5,29,900. Le support Pro est au prix de Rs 91,900, et l'adaptateur de montage VESA à fixer vous coûtera encore Rs 18,900.