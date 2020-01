Le procès prétend qu’Amazon et son partenaire de fret ont travaillé un chauffeur de camion «dans le sol», le faisant s’écraser – .

Un camion Amazon Prime. (Photo Bigstock)

Un chauffeur de camion a poursuivi Amazon et l’un de ses partenaires de fret, alléguant que les entreprises «l’avaient« enfoncé »dans le sol» pendant plusieurs semaines, ce qui l’avait finalement endormi au volant et s’était écrasé.

Timothy Weakley du Tennessee affirme dans le procès qu’Amazon et AAA Freight, une entreprise de camionnage de la région de Chicago, l’ont forcé à travailler de longues périodes sans interruption légale. À la connaissance d’Amazon, AAA a trafiqué ses journaux pour cacher les violations, allègue la poursuite.

Weakley a été affecté à la «division Amazon» d’AAA, selon le costume, transportant principalement du fret pour le géant de la technologie. Amazon savait ce qui se passait en raison de son «application sophistiquée de suivi du fret» qui «suivait les mouvements du demandeur jusqu’à la milliseconde 24/7 tant qu’il était installé sur son téléphone cellulaire».

La loi fédérale stipule qu’un conducteur peut être en service pendant 14 heures après avoir quitté 10 heures de repos, mais seulement 11 de ces heures peuvent conduire. Le procès décrit quatre cas différents sur une période de 17 jours en octobre 2019, où Weakley a été condamné à travailler plus de 14 heures sans les pauses requises.

«Dans un schéma croissant de mépris insouciant de la loi fédérale… Amazon et AAA ont systématiquement contraint le plaignant à conduire pendant des périodes illégalement prolongées pouvant aller jusqu’à 20-30 heures ou plus avec seulement une heure ou deux de repos.»

Amazon a refusé de commenter en réponse à la demande de .. AAA n’a pas répondu à notre demande de commentaire. Mise à jour, 22 janvier: Voici une déclaration d’Amazon:

«AAA Freight est l’une des milliers d’entreprises avec lesquelles nous passons des contrats pour déplacer les stocks à travers le pays. Nous demandons à nos sous-traitants et à leurs chauffeurs de se conformer à des politiques strictes qui garantissent, entre autres, la sécurité. Nous examinons activement les réclamations, comme nous le faisons toujours lorsque surviennent ces situations rares mais malheureuses. »

Lorsque Weakley a protesté contre son traitement présumé, il affirme que AAA a menacé son emploi. Dans un cas, lorsque Weakley a été chargé de ramasser des cargaisons dans l’un des entrepôts du géant de la technologie, il affirme qu’on lui a dit “Amazon a besoin de cette route ce soir en raison de l’augmentation du volume”.

Weakley a ensuite contacté Amazon pour dire à l’entreprise qu’il était en dehors des heures d’ouverture. Le géant de la technologie aurait dévié et lui aurait dit de le reprendre avec le transporteur. Ensuite, Amazon a demandé s’il serait à l’heure. Weakley allègue qu’Amazon a appelé AAA pour se plaindre de son ton.

Amazon a progressivement étendu ses ambitions d’expédition, d’abord avec une livraison en deux jours via Amazon Prime, puis avec son passage à un délai d’un jour en 2019. En réponse à ces délais d’expédition plus serrés, le géant de la technologie a progressivement étendu son réseau logistique. En décembre, Amazon a déclaré que sa flotte de tracteurs semi-remorques était désormais de 20 000, soit le double de ce que l’entreprise avait à la même période l’année dernière.

Amazon a fait l’objet d’un examen minutieux des conditions de travail des chauffeurs qui se démènent pour effectuer des délais de livraison rapides. Les pilotes de jets de fret loués à Amazon ont manifesté lors de la réunion annuelle de la société l’année dernière pour mettre en lumière les problèmes de sécurité et de personnel.

Le 29 octobre, Weakley a déclaré à AAA qu’il était dans “un état extrême de fatigue et souffrait d’insomnie et de dépression en raison du manque de sommeil”, selon le costume. Il prévoyait de prendre une pause de 34 heures pour récupérer.

Mais à peine 14 heures après la pause, il a été appelé pour exécuter une charge de St. Louis au Tennessee. Après avoir déposé sa cargaison, Weakley a ensuite été envoyé à un autre endroit. À 22 h 30 cette nuit-là, Weakley s’est endormi au volant, écrasant son camion dans une barrière en béton, dit la combinaison.

Weakley fait face à des frais médicaux importants, à la perte de son entreprise et de ses revenus à la suite de l’accident, selon la poursuite. Weakley demande des dommages et intérêts couvrant sa douleur et sa souffrance physiques, son angoisse mentale, ses soins médicaux ultérieurs et sa perte de revenus.

Voici le procès complet:

Weakley contre Amazon et AAA Freight de Nat Levy sur Scribd

Note de l’éditeur: cette histoire a été mise à jour pour refléter les lois fédérales sur la conduite de camions concernant les heures travaillées par jour.