Le processeur de l’iPhone 12 peut être suffisamment puissant pour exécuter un MacBook Pro – .

Selon certaines rumeurs, Apple travaillerait sur un MacBook ARM qui abandonnerait les puces d’Intel au profit de ses propres processeurs. Des versions des puces iPhone inégalées dans les entreprises mobiles alimentent également l’iPad, donc le Mac est la prochaine étape logique, d’autant plus que Microsoft et d’autres fournisseurs de PC expérimentent également avec des ordinateurs portables Windows 10 alimentés par ARM. La puce A14 en cours de développement pour la série iPhone 12 à venir en septembre pourrait très bien devenir la puce qui alimente le premier Mac ARM d’Apple.

Nous n’avons encore aucune preuve qu’un MacBook ARM est en préparation pour un lancement en 2020, mais l’iPhone 12 devrait offrir quelques nouvelles fonctionnalités majeures. Cela comprend une refonte, une prise en charge 5G et une toute nouvelle puce de la série A, qui pourrait marquer le saut d’Apple vers la fabrication 5 nm. La puce peut également jouer un rôle clé dans d’autres produits.

L’A14 est probablement le premier processeur 5 nm disponible dans le monde, et MacWorld a expliqué les avantages des chipsets 5 nm par rapport aux puces 7 nm qui alimentent les téléphones haut de gamme 2019 et début 2020.

Selon TSMC, qui fabriquera probablement l’A14, les puces de 5 nm prendront en charge 80% de densité logique de plus que 7 nm. Cela se traduit par des améliorations des performances allant jusqu’à 15% sans consommation d’énergie supplémentaire, ou les mêmes performances que les puces 7 nm mais avec une puissance inférieure de 30%.

MacWorld dit que l’A14 pourrait offrir une amélioration de 20% par rapport à l’A13 en ce qui concerne les benchmarks monocœur, ce qui serait conforme aux mises à niveau précédentes. La spéculation de performance la plus intéressante concerne les performances multi-cœurs, où l’A14 pourrait correspondre à la puissance d’un MacBook Pro. En regardant les hausses de performances multi-cœurs de A11 à A13, MacWorld a conclu que le futur score de l’A14 pourrait bien s’aligner sur un MacBook 15 pouces. Eh bien, Apple ne fabrique pas de MacBook Pros de 15 pouces, mais le fait est que le 5 nm A14 pourrait alimenter un ordinateur portable macOS haut de gamme:

le [A-series multi-core score] la ligne de tendance nous donne un score d’environ 4500, mais je pense qu’une combinaison de changements architecturaux et de la vitesse d’horloge nous en donnera beaucoup plus. Je ne serais pas surpris si le score multicœur de Geekbench 5 grimpe jusqu’à 5 000 environ.

Pour ce que ça vaut, les téléphones Android les plus rapides obtiennent environ 3000 sur ce test, et un score de 5000 serait similaire aux processeurs de bureau traditionnels à 6 cœurs ou aux processeurs portables haut de gamme. C’est le territoire du MacBook Pro 15 pouces.

Bien sûr, ce ne sont que des spéculations, mais c’est aussi une supposition éclairée basée sur l’historique des mises à niveau d’Apple. Le rapport indique également que les performances graphiques devraient voir de grands gains sur l’A14, en particulier compte tenu de l’intérêt accru d’Apple pour les jeux avec Apple Arcade. Ajoutez à cela la prise en charge d’une mémoire LPPDR5 plus rapide, le même type de RAM qui alimentera les téléphones Galaxy S20, et vous obtenez une puce iPhone encore plus puissante:

Quel est l’avantage? Eh bien, le LPDDR5 actuel produit par Samsung est environ 30% plus rapide que le LPDDR4x utilisé dans l’iPhone 11, et au moins 30% plus économe en énergie. La bande passante mémoire est un goulot d’étranglement critique pour de nombreuses tâches, mais en particulier les performances graphiques mobiles et le traitement d’image.

À noter: Samsung ne produit actuellement que des puces LPDDR5 12 gigabits de masse. Si Apple l’utilise comme fournisseur, cela signifierait probablement une mise à niveau vers 6 Go de RAM dans l’iPhone 12. Vous ne pouvez pas produire proprement 4 Go de RAM en utilisant 12 puces gigabits, mais vous pouvez facilement utiliser quatre puces pour produire un 6 Go (48 gigabit).

Enfin, la puce A14 sera également accompagnée de mises à niveau des performances de Neural Engine, qui devraient aider à la photographie informatique, à l’apprentissage automatique et à Siri, ainsi qu’à la prise en charge 5G grâce au modèle Snapdragon X55 de Qualcomm.

L’article de MacWorld nous dit que la nouvelle puce de l’iPhone 12 fera du téléphone l’appareil mobile le plus puissant de l’année, ce à quoi nous sommes habitués d’Apple. Mais toutes ces estimations constituent également un excellent argument pour un MacBook ARM de première génération. Le matériel n’est qu’une partie du puzzle, bien sûr, car Apple devra également trouver comment faire fonctionner macOS sur ARM.

