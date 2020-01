Le processus de développement de Bleeding Edge a été modifié par Xbox Game Pass

Bleeding Edge, le nouveau brawler 4v4 de Ninja Theory, sera disponible sur Xbox Game Pass lors de son lancement le 24 mars. Le titre multijoueur en équipe sera ainsi disponible pour plus de joueurs au lancement qu’il ne l’aurait été s’il ne l’avait pas été. disponible en surface, et selon le directeur créatif Rahni Tucker, cela a changé certains éléments de développement.

S’adressant à Gamesindustry.biz, Tucker a déclaré que l’orientation du jeu a été influencée par son inclusion dans ce service d’abonnement. “En ce moment, l’accent est mis sur la nouvelle expérience de joueur”, dit-elle. Elle croit que les gens qui achètent le jeu au détail le font probablement “parce que c’est dans un genre qu’ils connaissent et comprennent donc ils vont se familiariser avec des choses comme le contrôle objectif ou les personnages basés sur la classe”.

Cependant, les abonnés au Game Pass qui souhaitent essayer quelque chose de nouveau peuvent ne pas avoir cette expérience précédente ou cet intérêt intégré. “Si vous êtes arrivé au jeu via Game Pass et que vous ne savez peut-être pas grand-chose sur ce type de genre, il peut être un peu plus difficile d’entrer dans le jeu”, explique Tucker. “Peut-être qu’ils ne connaissent pas tous les boutons, peut-être qu’ils ne savent pas comment fonctionnent les modes de jeu, alors nous essayons de nous concentrer sur cela et de nous assurer qu’il y a une belle rampe pour les nouveaux joueurs entrant dans le jeu.”

Le jeu permettra aux joueurs d’affronter des adversaires IA avant de tester leur courage en ligne, et il y a un tutoriel où les joueurs peuvent “s’entraîner en toute sécurité” aussi. “J’espère qu’ils pourront participer à ce premier match un peu plus préparés”, a déclaré Tucker.

Bleeding Edge arrive également sur PC et sera disponible sur Steam.

Ninja Theory, qui a été acquis par Microsoft en 2018, a quelques autres jeux en préparation. Hellblade II, une suite de l’original bien reçu, est en cours de développement, avec le retour de Senua. Ils développent également The Insight Project, une initiative destinée à lutter contre la maladie mentale, et Project: Mara, qui est une expérience d’horreur basée sur le thème de la «terreur mentale».

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

À l’affiche: Bleeding Edge – Bande-annonce de la date de sortie | X019