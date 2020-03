le processus d’inscription échoue

Disney Plus, le service de streaming de The Walt Disney Company, ouvre ses portes virtuelles en Espagne après plusieurs mois d’attente. La personne qui souhaite s’abonner peut le faire via le site Web de Disney Plus ou, si elle est un client Movistar et a contracté l’un des tarifs compatibles, via la plateforme My Movistar.

Cette dernière route, cependant, ne fonctionne pas correctement à partir de neuf heures du matin, lorsque le processus d’enregistrement a été lancé via Movistar. La plate-forme correspondante envoie divers messages d’erreur aux clients de l’opérateur qui tentent de terminer le processus, ce qui rend impossible la génération des informations d’identification d’accès pour la plate-forme Disney Plus.

Bonjour @movistar_es @MovistarPlus, y a-t-il un problème pour activer Disney Plus? J’essaye depuis un moment et rien 😓

– TonyRs 💜✈️ (@Tonyy_rs) 24 mars 2020

Essayer d’activer disney + avec movistar et ce n’est pas le bon serveur 😭

– María Lorenzo (@viajeratemporal) 24 mars 2020

J’essaie d’activer Disney + par Movistar Fusion. Il se retrouve pris dans cette étape du processus. Cela arrive-t-il à quelqu’un d’autre? pic.twitter.com/Yj1S8bLHVZ

– Rafa Ruiz (@coolkamio) 24 mars 2020

Chez Hipertextual, nous avons effectué le processus d’enregistrement via la plate-forme de l’opérateur, obtenant un résultat similaire à celui décrit par d’autres clients via les réseaux sociaux. Des messages d’erreur apparaissent à la fois dans l’application Mi Movistar et dans le portail Web de l’opérateur. Pour plus d’informations, de Hipertextual, nous avons contacté Telefónica, nous mettrons donc cette nouvelle à jour avec la réponse officielle de l’entreprise.

Une sortie très attendue

Avec l’arrivée de Disney Plus, les consommateurs espagnols pourront profiter, en un seul endroit, des multiples films des studios Disney, des productions Pixar, du contenu de Marvel Cinematic Universe, de la saga Star Wars et, en plus, de National Geographic .

En cas d’embauche sur le site Web de Disney, le coût de l’abonnement est de 6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an. Ce mode vous permet de diffuser simultanément sur jusqu’à quatre appareils et de télécharger du contenu pour votre plaisir même sans connexion Wi-Fi.

Clients Movistar Fusión Total, Fusión Total Plus ou Fusión Selección Plus Ficción peut profiter de Disney Plus sans frais, car votre abonnement est inclus dans les frais d’opérateur. Pour l’activer, oui, les abonnés doivent accéder à la plateforme Mi Movistar et terminer le processus d’inscription.

