Le prochain changeur de jeu d’AMD n’a peut-être rien à voir avec le CPU ou le GPU

AMD a récemment abandonné le support et la distribution de sa solution logicielle d’accélération de stockage intelligente, StoreMi.

Le logiciel a été concédé sous licence par une société de développement appelée Emmotus et a permis de «fusionner» des disques durs lents avec des disques plus rapides pour des performances de type SSD. Apple et Intel ont tous deux tenté d’atteindre le même objectif au cours des deux dernières décennies avec le lecteur Fusion et la mémoire Robson / Turbo respectivement.

StoreMi est compatible avec le stockage NVMe, SATA et 3D Xpoint, Emmotus l’utilisant maintenant pour associer QLC lent et SLC rapide en SSD hybride. Mais AMD cherche peut-être à dépasser les capacités de StoreMi. AnandTech rapporte que l’entreprise est «concentrée[ing] ses ressources de développement interne sur une solution de remplacement », dont la sortie est prévue avant juillet 2020.

AnandTech ajoute que “AMD note explicitement l’utilisation de ressources” internes “, [which] suggère fortement quel que soit le travail de l’entreprise, il s’agit d’une solution interne plutôt que d’une solution sous licence comme StoreMi ».

Et Radeon RAMdisk?

Nous avons également contacté AMD et son partenaire Dataram pour en savoir plus sur leur collaboration sur un logiciel peu connu appelé Radeon RAMDisk, qui peut être utilisé pour créer des périphériques de stockage basés sur RAM qui sont beaucoup plus rapides que la plupart des disques SSD sur le marché. La dernière version de Radeon RAMDisk est sortie en décembre 2013, ce qui laisse penser que le logiciel a été abandonné.

L’un des arguments de vente uniques actuels d’Intel a été d’utiliser Optane pour se différencier d’AMD. La technologie s’est même propagée aux ordinateurs portables grand public, tels que ce modèle HP avec un processeur Core i3 de septième génération et un disque dur de 1 To. Le texte de présentation marketing se vante de «l’accélération du stockage, créant des vitesses d’un disque dur SSD sans frais supplémentaires».

Alors, AMD pourrait-il chercher à faire émerger son propre rival Optane? Peut-être une solution logicielle? Après tout, l’entreprise pouvait exploiter les enseignements de la technologie de stockage qu’elle a déployée dans la toute nouvelle console de jeux Xbox One X.

Via AnandTech