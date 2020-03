Le prochain Chromecast Ultra de Google exécutera Android TV et aura une télécommande – .

Google serait en train de développer un nouveau modèle Chromecast Ultra qui fonctionnera avec Android TV et sera livré avec sa propre télécommande externe dédiée.

La télécommande Chromecast en question semble être passée par la FCC ces derniers jours.

Google a dû annuler sa conférence annuelle des développeurs, Google I / O, de sorte que le moment de l’annonce du nouveau dongle de streaming n’est pas connu.

Le premier dongle de streaming que j’ai jamais acheté était un Google Chromecast, mais le fait que je devais utiliser mon téléphone comme télécommande m’a toujours dérangé. Ce ne fut pas un gros inconvénient, mais quand vint le moment de passer à un stick de streaming capable de produire des vidéos 4K, j’ai décidé de quitter le navire pour Roku. Je ne pensais pas que l’absence d’une télécommande dédiée serait un problème, mais c’était le cas, c’est pourquoi la dernière fuite de Chromecast m’a particulièrement excité.

9to5Google a appris d’une source supposée fiable qu’un Chromecast Ultra de deuxième génération serait lancé en 2020, basé sur Android TV et livré avec une télécommande externe. Surnommé «sabrina», l’Ultra de 2e génération est un dongle un peu comme le modèle actuel, et prendra à nouveau en charge le contenu vidéo 4K HDR.

La source dit que la télécommande “ressemble à un croisement entre la télécommande Daydream View et une télécommande Apple TV”, mais nous espérons certainement qu’elle tirera la majeure partie de son influence de la première. Sur une note connexe, une récente fuite iOS 14 semble suggérer qu’Apple prépare enfin une nouvelle télécommande pour les futurs modèles d’Apple TV. La télécommande de Google aurait un microphone et un bouton Google Assistant dédié pour les commandes vocales. Vous pourrez également programmer la nouvelle télécommande pour qu’elle fonctionne avec votre téléviseur, ce qui est une caractéristique courante pour les télécommandes en streaming.

Comme le souligne 9to5Google, le journaliste du protocole Janko Roettgers a peut-être repéré la télécommande dans un dossier FCC:

En ce qui concerne le dongle lui-même, la source dit qu’il ressemblera au Chromecast de 3ème génération, mais avec une finition plus arrondie et un design plus conforme au matériel actuel de Google. Mais le design n’est qu’une partie de l’histoire, car le nouvel Ultra sera le premier dongle grand public fonctionnant sous Android TV. Toute application que vous pouvez obtenir via Google Play sur un téléviseur Android moderne sera disponible sur le Chromecast Ultra, y compris Netflix, Hulu, YouTube TV et Disney +. Les fans de Chromecast n’auront plus à naviguer d’abord vers les applications sur leurs téléphones.

Aucune information sur les prix ou les versions n’a été découverte, mais il semble probable qu’une révélation était prévue pour Google I / O 2020, qui devait initialement avoir lieu en mai avant que les craintes de coronavirus n’obligent Google à annuler. Peut-être que Google suivra d’autres événements et hébergera un flux en ligne pour révéler sa prochaine liste d’appareils.

