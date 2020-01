Le prochain combattant de Super Smash Bros.Ultimate sera dévoilé le 16 janvier

Prêt pour les spéculations autour du prochain personnage de Super Smash Bros.Ultimate qui prendra (très brièvement) fin? Alors préparez-vous, car le prochain ajout de contenu téléchargeable à la liste sera dévoilé par Masahiro Sakurai le 16 janvier. Le flux commencera à 6h00 PT / 9h00 ET et durera environ 35 minutes.

Bien qu’il s’agisse du dernier personnage du Fighter’s Pass, ce ne sera pas le dernier ajout à Super Smash Bros.Ultimate. Lors d’une précédente Nintendo Direct, Nintendo a confirmé que davantage de personnages seront ajoutés une fois le Fighter’s Pass terminé, afin que les fans puissent continuer à spéculer et à espérer de nouveaux ajouts pendant très longtemps.

En septembre 2019, Super Smash Bros.Ultimate s’est vendu à plus de 15 millions d’exemplaires, ce qui en fait le jeu de combat le plus vendu de tous les temps.

Nouveaux combattants

Super Smash Bros.Ultimate

La liste continue de grandir et de grandir

Super Smash Bros.Ultimate avait la plus grande liste de la série à ce jour à sa sortie, et elle ne cesse de s’agrandir. Banjo et Kazooie sont maintenant tous les deux disponibles, et Nintendo a annoncé que Terry de Fatal Fury les rejoindrait ensuite.