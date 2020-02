le prochain DLC sera également le dernier

Super Smash Bros Ultimate est sans aucun doute l’un des jeux Nintendo Switch le plus joué sur la console Nintendo. Avec un grand nombre de combattants, de nombreux DLC et différents styles de jeu, le titre est un jeu de combat recommandé par de nombreux utilisateurs et actif sur le paysage de l’exportation.

Cependant, il semble que le jeu n’aura plus de DLC. Début 2020, un streaming en direct de Smash Bros Ultimate a révélé l’existence d’une saison entière de Les combattants passent. Six nouveaux combattants (et non annoncés) rejoindront les cinq DLC originaux qui ont déjà été révélés.

Smash Bros Ultimate, le dernier DLC à venir cette année

Il y a beaucoup de spéculations sur les six combattants supplémentaires, et certains incluent des noms légendaires comme Crash Bandicoot e doomguy. Ce qui est encore plus important, c’est que les joueurs ne recevront probablement plus de DLC après cela. Le directeur du jeu Super Smash Bros Ultimate, Masahiro Sakurai, aurait confirmé que le prochain Fighters Pass serait le dernier pour le jeu Switch.

Probablement, l’entreprise veut se concentrer sur autre chose. Il est peu probable que nous ne voyions pas d’autre contenu Smash compte tenu de la popularité de la série et de la jeunesse relative du matériel Switch. Il y a beaucoup de rumeurs sur un nouveau modèle Nintendo Switch Switch Pro avec des spécifications et une puissance de traitement améliorées, sinon une Résolution 4K, Bien que nous sachions que Nintendo Switch ne recevra pas de ligne de mise à jour cette année.

Le prochain Fighters Pass devrait arriver d’ici 2021 si Nintendo suit le même calendrier de sortie saisonnier pour ses combattants que nous avons vu jusqu’à présent. Cette offre à Sakurai et Bandai Namco beaucoup de temps pour planifier leur prochain déménagement. Alors qu’un autre jeu Smash Bros semble certain, il convient de noter que de nombreuses ressources ont été versées dans le jeu jusqu’à présent et que Nintendo ne voudra probablement pas abandonner son projet trop tôt.

Par conséquent, alors qu’un nouveau jeu n’est pas encore en cours de développement – et ne sera probablement pas annoncé officiellement très bientôt – il semble qu’un autre titre Smash n’arrivera que lorsque le matériel sera en mesure de prendre en charge quelque chose d’une qualité plus concrète.