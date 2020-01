Le prochain événement d’Apex Legends ajoute 7 modes et de nouveaux skins légendaires

Respawn a publié une nouvelle bande-annonce pour le prochain événement dans Apex Legends, appelée Grand Soirée Arcade. L’événement commence le 14 janvier et se poursuivra jusqu’au 28 janvier. Étant donné la saison 3: Meltdown se termine le 3 février, la Grande Soirée Arcade sera probablement le dernier événement à durée limitée de la saison.

Contrairement aux événements précédents, qui n’avaient traditionnellement ajouté qu’un nouveau mode, Grand Soirée Arcade en ajoute sept. Chaque mode sera mis en ligne un par un, chacun étant disponible pendant deux jours avant que le jeu ne passe au suivant. Vous pouvez voir les sept modes en action dans la vidéo intégrée ci-dessous.

Le premier mode est appelé Gold Rush Duos, qui voit des escouades de deux tomber sur World’s Edge et les seules armes que vous pouvez piller sont de l’or, des objets de niveau légendaires (L-STAR, Kraber et Mastiff ainsi que des versions entièrement équipées de Flatline, EVA -8, Triple Take, G7 Scout et Charge Rifle). Après cela, Live Die Live, qui réapparaît automatiquement tous les joueurs tombés sur leurs coéquipiers encore vivants chaque fois que l’anneau se ferme. Il sera suivi par le mode à la troisième personne, qui vous obligera à jouer le match entièrement à la troisième personne plutôt qu’à la première personne.

Le quatrième mode semble être le plus stressant du lot. Appelé Always Be Closing, le mode verra l’anneau se refermer constamment, ce qui signifie que votre équipe devra toujours être en mouvement ou risquer de subir des dégâts massifs. Le mode Tous les fusils de chasse et fusils de sniper Armed And Dangerous revient après cela – bien que cette fois sur World’s Edge au lieu de Kings Canyon. Le sixième mode est Kings Canyon After Dark, qui place votre équipe dans la carte originale d’Apex Legends – seulement cette fois c’est la nuit, comme on le voit en mode Fight ou Fright’s Shadowfall. Dummies Big Day, le mode final, est un mode étrange, transformant tous les personnages en rendus 3D aux allures de mannequin colorés qui rendent plus difficile de discerner qui est qui.

La Grande Soirée Arcade ajoute également plusieurs skins légendaires au look cool pour les personnages jouables – dont la plupart semblent avoir un look steampunk ou funky des années 1960. Sur la base de la bande-annonce, Pathfinder, Bangalore, Bloodhound, Octane, Mirage, Wattson, Caustic et Crypto obtiennent de nouveaux skins. Les produits cosmétiques tourneront dans tout le magasin pendant l’événement, donc si vous en avez envie, il vaut mieux l’acheter le plus tôt possible. Il existe également de nouveaux skins Peacekeeper, R-301 et Havoc qui peuvent être débloqués en terminant les défis de l’événement

