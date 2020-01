le prochain Mate X sera moins cher

L’avenir de smartphone avec écran rabattable nécessairement à cause du succès que ces appareils auront. Cette première génération de Samsung et Huawei il se caractérisait par un coût très élevé et malgré cela il y avait un petit succès. Apparemment, pour le prochain tour, il y aura un abaisser le prix des deux côtés et c’est déjà un symptôme que nous allons dans la bonne direction.

Selon certaines sources chinoises, l’entreprise qui fabriquera i présentoirs pliants pour Huawei, il a réussi à améliorer la technologie et le processus de production. Seul cet aspect sera suffisant pour réduire considérablement le prix. Comme nous l’avons vu ces derniers mois, le pièce de rechange plus chère pour le Mate X c’était l’affichage, un coût vraiment exorbitant.

Huawei et le futur Mate X

Lors de la présentation du smartphone, beaucoup ont rendu le sarcasme facile par rapport au prix de lancement. sur 2000 euros pour un appareil plein de problèmes. En réalité, rien d’autre n’était attendu. Personne ne s’attend à vendre qui sait combien d’unités de ce qui précède, mais attend simplement pour restituer peu de l’investissement réalisé jusque-là. Il était clair que les gains viendraient alors, à la prochaine génération ou à la suivante.

Le prochain smartphone pliable de Huawei sera le Mate Xs et il sera plus petit que le modèle déjà sur le marché. Ce point combiné au fait que l’affichage coûtera beaucoup moins cher, il est probable que le smartphone sera un blockbuster du point de vue des ventes.