Le prochain méchant massif de Marvel pour remplacer Thanos pourrait avoir fui, et nous ne pourrions pas être plus excités – .

Christian Bale a livré la meilleure performance de Batman jusqu’à présent, si vous me demandez, et son Bruce Wayne aurait pu être un pilier majeur du DCEU. Malheureusement, la trilogie The Dark Knight s’est produite bien avant l’aube de l’univers cinématographique Marvel et n’a pas sa place dans la série actuelle de films DC Comics. Mais Bale retournera néanmoins à la vie de super-héros, sautant du côté des merveilles. Il y a quelques semaines, des rapports ont déclaré que l’acteur polyvalent était en pourparlers avec Marvel pour un rôle secret dans Thor: Love and Thunder, qui se trouve être le dernier film de MCU Phase 4. Depuis lors, nous avons entendu des murmures sur ce que pourrait être son rôle, avec des fans spéculant que Bale pourrait jouer un personnage génial des bandes dessinées ou de l’un des méchants. Maintenant, une toute nouvelle fuite prétend que l’acteur jouera effectivement un méchant dans le film, et il pourrait se révéler être l’un des plus grands méchants du MCU sur la route.

Pour récapituler, quelques rapports il y a quelques semaines ont déclaré que Bale jouera un personnage qui nécessite un casque de capture de mouvement – tout comme Josh Brolin et Mark Ruffalo l’ont fait pour Thanos et Hulk, respectivement. À l’époque, nous avons appris que Bale était envisagé pour Dario Agger et Beta Ray Bill. Ce dernier semblait être le choix préféré de la foule pour Bale, même si rien n’était officiel à l’époque.

Un nouveau scoop de The Illuminerdi dit que Bale est “définitivement confirmé” pour jouer un “méchant intergalactique” dans Thor 4:

Malheureusement, nous n’avons pas pu obtenir de confirmation ferme sur le nom de son personnage. Mais, nous avons eu un aperçu d’un document des studios Marvel qui donnait des informations révélatrices sur le rôle de Bale.

Apparemment, Bale n’a pas encore été officiellement enfermé dans le rôle, il semble qu’il y ait encore de la paperasse à signer. Cependant, il est en négociations pour jouer un rôle principal dans le film – celui qui est spécifiquement déclaré être le méchant principal du film. Nous pouvons également confirmer concrètement qu’il s’agit d’une espèce extraterrestre, qui est décrite comme étant «d’un autre monde».

L’Illuminerdi propose une grande variété de personnages Marvel qui pourraient agir ou être perçus comme méchants au premier abord, notamment Beta Ray Bill, Dario Agger, Gorr the God Butcher, Adam Warlock et Silver Surfer. Cependant, ce ne sont que des spéculations pour le moment. Bien que nous ne sachions pas qui pourrait être le personnage de Bale, il est sûr de supposer que nous le verrons peut-être également dans les films de la phase 5. Vous ne pouvez pas gaspiller un grand méchant intergalactique. Cela dit, il n’est pas clair si le méchant de Bale offrirait la prochaine menace de qualité Thanos, mais c’est certainement une possibilité – en particulier pour quelqu’un avec le pouvoir de star de Bale.

Marvel a déjà confirmé qu’il travaillait sur le prochain film épique de type Endgame, mais nous devrons attendre quelques années pour y arriver. L’équipe des Avengers doit être reconstruite avec de nouveaux personnages que nous espérons, nous espérons, aimer autant que nous avons aimé Iron Man, Cap et Natasha. Et l’univers Marvel a besoin de quelques bons méchants pour nous divertir pendant que nous arrivons au prochain film Avengers, dont un ou deux qui remplaceront Thanos. Nous n’avons aucun moyen de savoir si Bale correspond à ce projet de loi, mais étant donné ce qu’il a fait jusqu’à présent dans sa carrière, qui ne voudrait pas le voir dans un rôle récurrent de MCU comme le meilleur méchant?

Thor: Love and Thunder conclut la phase 4 de Marvel, et sa sortie est prévue pour le 5 novembre 2021.

Source de l’image: Matt Baron / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

