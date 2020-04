Le prochain smartphone de Vivo apparaît dans ces rendus

Il y a quelques semaines, la société chinoise vivo a officiellement annoncé le nouveau Vivo Y50, un smartphone de milieu de gamme très bien entretenu d’un point de vue esthétique. Dans les plans de Vivo, cependant, il y a déjà l’arrivée d’un nouvel appareil qui inaugurera une nouvelle série d’appareils, ou la prochaine Je vis G1.

Je vis G1 à venir: voici ce que nous savons

Le leaker Station de chat numérique a révélé les premières informations de ce nouveau smartphone de la société chinoise. Le bailleur a en effet affiché quelques rend les images et les prétendues spécifications techniques. Selon les rapports, le nouveau Je vis G1 reprendra de nombreuses fonctionnalités du smartphone J’habite S6 5G (annoncé sur le marché il y a quelques semaines).

Le design est en effet caractérisé par la présence d’un affichage de l’encoche central de quatre caméras arrière placé dans une zone circulaire. Plus précisément, il y aura un Panneau OLED avec une diagonale de 6,44 pouces en FullHD +, tandis que le secteur photographique aura un capteur principal de 48 mégapixels avec un grand angle et deux capteurs de profondeur et macro supplémentaires.

Même l’équipement matériel est très similaire à celui du dernier Vivo S6 5G. En tant que processeur, en fait, il semble qu’il y aura toujours le SoC Exynos 980 (équipé de la prise en charge de la nouvelle connectivité 5G). Selon le bailleur, l’appel comprendra également la même batterie de 4500 mAh avec un support pour une charge rapide de 18 W.

Du point de vue des prix, les rumeurs et les rumeurs qui ont coulé sur le net nous suggèrent que la prochaine Je vis G1 sera commercialisé au prix de 3000 CNY, soit environ 390 € au taux de change actuel.