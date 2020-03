Le prochain téléphone phare de Huawei pourrait avoir le même problème que le Galaxy S20 – .

L’événement de lancement du Huawei P40 se poursuivra le 26 mars, bien que le fournisseur chinois de smartphones dévoilera le téléphone via une présentation en ligne uniquement en raison de l’épidémie de coronavirus.

Les nouveaux téléphones seront probablement lancés en Europe dans les semaines suivant l’événement, le modèle P40 Pro étant la meilleure réponse de Huawei au Galaxy S20 Ultra de Samsung.

Une nouvelle rumeur en provenance de Chine affirme que la série P40 pourrait être encore plus chère que les produits phares précédents, malgré l’énorme problème logiciel du téléphone – le P40 n’aura aucune application Google préinstallée.

Il n’y a pas eu d’événement Mobile World Congress cette année, car le coronavirus a provoqué son annulation soudaine le mois dernier. Mais plusieurs fabricants de smartphones ont dévoilé de nombreux nouveaux appareils au cours des dernières semaines, y compris plusieurs challengers Galaxy S20 intéressants de Sony, LG, Oppo et Vivo. Samsung peut être considéré comme le gagnant inattendu de ces circonstances extraordinaires, ayant programmé son événement Galaxy S20 quelques semaines avant l’annulation du MWC.

Mais le plus important rival du Galaxy S20 basé sur Android n’était même pas attendu au salon. Nous parlons du Huawei P40, qui aurait dû être dévoilé lors d’une conférence de presse à Paris, le 26 mars. Mais l’épidémie de COVID-19 a changé la donne. L’événement de révélation aura toujours lieu le même jour, mais Huawei livrera son discours en ligne, où il sera plutôt diffusé sur YouTube et d’autres réseaux sociaux. Et une toute nouvelle rumeur suggère que le Huawei P40 pourrait avoir le même problème que le Galaxy S20.

La pire chose à propos du Galaxy S20 est le prix exorbitant, un changement inattendu par rapport à la série Galaxy S10 de l’année dernière. À partir de 1 000 $, le Galaxy S20 le moins cher est plus cher que l’iPhone 11. Certains des rivaux les plus éminents de Samsung en Chine ont déjà dévoilé de nouveaux appareils qui seront beaucoup moins chers. Mais la série P40 de Huawei, autrefois censée être encore moins chère que son prédécesseur, pourrait être tout aussi chère que le Galaxy S20.

Selon un rapport en provenance de Chine (via GizChina), le Huawei P40 8 Go / 128 Go pourrait coûter 999 € en Europe, avec des prix allant jusqu’à 1 249 € pour la version 8 Go / 512 Go. Le Huawei P30 a commencé à 799 € l’année dernière, nous envisageons donc une hausse de prix de 200 € si ce rapport est exact. De plus, si ce sont les prix annoncés pour les téléphones P40 ordinaires, le Pro sera encore plus cher.

La série Huawei P40 pourrait avoir de meilleures spécifications que son prédécesseur, ainsi qu’un meilleur design en ce qui concerne le P40 Pro, mais cela ne justifie peut-être pas à lui seul une hausse des prix. Contrairement à la série P30, livrée avec la version d’Android de Google à bord, avec toutes les applications Google populaires, Play Store inclus, le P40 ne les aura pas. Le P30 Pro était le dernier produit phare de Huawei à être livré avec la version Android standard à bord. Ensuite, l’interdiction imposée par les États-Unis à Huawei a obligé le fabricant chinois de smartphones à remplacer toutes les applications Google par des alternatives, y compris une vitrine AppGallery.

Il va sans dire que, quelle que soit la taille de l’engagement de Huawei et quel que soit le montant d’argent qu’il est prêt à verser dans un écosystème mobile dépourvu de services Google, les utilisateurs d’Android dans les pays occidentaux pourraient avoir du mal à s’adapter à cette nouvelle expérience Android. . Ajoutez une augmentation de prix à cela, et une mise à niveau vers le P40 ou le P40 Pro pourrait être une proposition encore plus difficile pour les acheteurs en Europe.

La région est l’un des marchés les plus importants de Huawei en dehors de l’Asie, et c’est pourquoi tous ces prix sont indiqués en euros plutôt qu’en dollars. Même avant l’interdiction, Huawei avait du mal à vendre des téléphones Android aux États-Unis, car très peu de détaillants stockaient les derniers produits phares de Huawei.

Comme toujours, ce n’est qu’une rumeur et doit être traité en conséquence. Le prix du P40 a peut-être fui, mais il pourrait être faux. L’annonce de Huawei sur le P40 commencera à être diffusée à 14 h 00 CET (9 h 00 HNE) le 26 mars.

