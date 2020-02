Le prochain téléphone phare de Motorola semble déjà plus excitant que le Moto Z3 – .

Le Moto Z3 était le dernier téléphone de Motorola qui pourrait être considéré comme un produit phare, bien que ses spécifications ne puissent pas exactement concurrencer les autres principaux fournisseurs Android. Cela a changé au début de l’année dernière avec l’aide d’un 5G Moto Mod, qui comprenait à la fois l’antenne 5G et le modem nécessaires pour rendre la 5G possible ainsi qu’un processeur Snapdragon 855 – le même processeur qui a alimenté de nombreux produits phares Android de l’année dernière.

L’engin résultant, cependant, était un énorme appareil qui n’avait pas grand-chose à faire dans le département des looks. Cette année, cependant, Motorola lancera un véritable produit phare qui offrira non seulement un superbe design, mais aussi des spécifications sportives similaires à celles disponibles sur le Galaxy S20 et les autres produits phares Android 2020.

Le nouvel appareil s’appelle Motorola Edge +, et c’est le produit phare que Motorola aurait probablement dévoilé lors du MWC maintenant annulé. Le téléphone devrait disposer d’un écran de 6,67 pouces avec une résolution Full HD, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et des bords incurvés. Il aura également la puce Snapdragon 865 prête pour la 5G qui alimente la série Galaxy S20, 12 Go de RAM et une batterie d’au moins 5000 mAh, selon Mishaal Rahman des développeurs de XDA:

Logo Motorola Edge +. Il s’agit du premier produit phare de Motorola depuis le Moto Z3.

-Snapdragon 865

-Écran incurvé de 6,67 pouces 2340 × 1080 à 90 Hz

-Verizon / ROW

-Plus de 5000mAh (5170?) Batterie

-Jusqu’à 12 Go de RAM pic.twitter.com/l5vfMqX8P8

– Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 25 février 2020

Le téléphone sera probablement dévoilé bientôt, et Verizon devrait déjà le transporter aux États-Unis, ce qui n’est guère une surprise compte tenu du partenariat vieux de Motorola-Verizon.

L’Edge + est de loin le téléphone Motorola le plus excitant depuis des années en termes de spécifications, bien que le nouveau Razr soit également assez excitant, du moins en théorie. Mais Motorola devrait également dévoiler quelques combinés Android moins chers aux côtés de l’Edge +. Verizon a confirmé l’existence du Motorola Edge + sans révéler son nom commercial dans une annonce détaillant les nouvelles vitesses d’enregistrement 5G du transporteur:

Le prochain appareil phare de Motorola est alimenté par la plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 865 avec le système Modem-RF Snapdragon X55 5G.

Motorola One Mid

-Snapdragon 675

-Affichage 6,53 “2340 × 1080

-4000mAh batterie

Motorola Moto G8 Power Lite (qui propose ces noms?)

-MediaTek Helio P35 (mt6765)

-5000mAh batterie

– Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 25 février 2020

Les appareils les moins chers sont le Motorola One Mid (???) et le Motorola Moto G8 Power. Ce dernier est le plus excitant des deux, si vous cherchez un téléphone Android bon marché avec beaucoup d’autonomie.

Comme avec l’Edge +, nous n’avons aucun rendu de presse pour ces deux combinés de milieu de gamme. Mais Motorola devrait les dévoiler le plus tôt possible. Après tout, il n’y aura peut-être pas de MWC cette année, mais plusieurs fournisseurs de smartphones ont déjà dévoilé de nouveaux combinés 2020, dont Sony, Huawei, Honor et Realme.

