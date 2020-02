Le producteur de Mulan 2020 déclare que toutes les rumeurs de blanchiment sont fausses

Disney’s Mulan Le producteur de films en direct Jason Reed dit que les rumeurs de blanchiment qui ont émergé pendant la phase de casting du film n’ont jamais été vraies. Cette version de Mulan suit une voie différente de celle des remakes en direct de Disney qui ont été publiés jusqu’à présent. Alors que Lion King, Beauty and the Beast et Aladdin ont fait un effort pour rester fidèle aux films d’animation originaux, Mulan s’efforce d’honorer la légende chinoise originale. L’équipe créative du film a décidé de supprimer les numéros musicaux et l’acolyte animal fou Mushu et se concentre sur les aspects de la guerre et les racines culturelles. Cela a placé Mulan dans une catégorie à part en tant que premier remake de Disney en direct à recevoir une note PG 13.

Mulan a une énorme pression pour bien performer. Le film a le budget de remake en direct le plus cher de Disney avec 200 millions de dollars. Alors que les producteurs espéraient le soutien du marché chinois, le film pourrait devoir reporter sa première le 27 mars en raison du coronavirus. D’autres projets américains comme le film de James Bond No Time to Die, Sonic the Hedgehog et Birds of Prey ont dû reporter leurs premières en Chine. L’actrice principale de Mulan, Liu Yifei, est originaire de Wuhan, la ville d’origine du coronavirus. Alors qu’elle a quitté la ville à l’âge de 10 ans, le déficit causé par le virus lui est dévastateur et elle espère que le virus sera bientôt éradiqué.

Des rumeurs entourant le casting du film ont fait surface avant que Yifei ne soit sélectionné pour incarner Mulan. Il a commencé à circuler que Disney envisageait des talents blancs pour le rôle principal après l’embauche du réalisateur blanc Niki Caro. Le producteur Reed a expliqué à THR que les gens affirmaient que Disney moulait un rôle masculin blanc ou Jennifer Lawrence pour jouer Mulan. Une pétition intitulée “Dites à Disney que vous ne voulez pas d’un Mulan blanchi à la chaux!” diffusé sur Internet et reçu environ 110 000 signatures. Les rumeurs étaient crédibles à l’époque depuis le blanchiment des rôles minoritaires à Hollywood depuis des décennies. Cependant, Reed a déclaré catégoriquement que Disney n’avait jamais l’intention de jeter un acteur blanc pour jouer Mulan.

C’est la première fois que je suis sur un grand film de référence avec Internet ce qu’il est aujourd’hui. Et j’avais un ensemble d’alerte Google, donc je voyais ces choses: “ Oh, il y avait à l’origine un rôle masculin blanc, ou ils lancent Jennifer Lawrence ”, et ils étaient tous juste constitués.

Caro et l’équipe de production ont déployé de grands efforts pour lancer une actrice chinoise qui répondait aux qualifications du rôle. Ils étaient très sélectifs quand il s’agissait de trouver une actrice qui parle couramment l’anglais et qui répondait aux exigences physiques des cascades d’arts martiaux du film et aux exigences émotionnelles du rôle. Après une tournée de casting infructueuse qui a commencé en 2016, Caro a commencé une deuxième tournée de casting avec une ardoise vierge. C’est à ce moment qu’elle a trouvé Yifei, qui n’était pas disponible lors du premier tour de casting en raison d’un autre concert d’acteur.

Disney fait un geste audacieux en brisant le moule de leur forme traditionnelle d’action en direct. Les films d’action en direct précédents semblent être une paresse d’argent paresseux pour certains. Réorganiser un classique Disney de cette manière est rafraîchissant et pour Mulan, c’est la direction appropriée. Ce remake est l’occasion pour Disney de rendre hommage à l’histoire d’origine si importante pour la culture chinoise. Cela donne également à Disney la chance de corriger certaines de ses injustices en matière de diversité. J’espère Mulan sera en mesure de prospérer malgré la souffrance actuelle de l’industrie cinématographique chinoise.

