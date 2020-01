Le profil Apple VP détaille les efforts énergiques de réduction des coûts et les relations tendues avec les fournisseurs

Apple est largement considéré pour sa chaîne d’approvisionnement complexe, et un nouveau rapport du Wall Street Journal détaille aujourd’hui le responsable des achats qui dirige actuellement ces relations. Tony Blevins est le vice-président des achats d’Apple, et son travail consiste à travailler en étroite collaboration avec les fournisseurs – ou «harceler les fournisseurs pour réduire les coûts», comme le décrit le rapport.

Tim Cook a recruté Blevins pour rejoindre Apple en 2000, les deux ayant travaillé ensemble chez IBM dans les années 1990. Blevins a commencé dans l’approvisionnement en «achetant des produits aussi ordinaires que du papier toilette», mais il s’est rapidement étendu à «superviser les achats de composants iPod». Il s’est d’abord fait un nom en concluant un accord de cinq ans avec un fournisseur de puces mémoire.

L’approche d’Apple avec les fournisseurs est motivée par les approches complémentaires de ses dirigeants, actuels et passés. Selon d’anciens employés, M. Cook, qui a repris les opérations en 1998 et en tant que PDG en 2011, estimait qu’une économie de 10% sur le coût des pièces pourrait augmenter les bénéfices plus rapidement que la vente de plus d’ordinateurs.

Le rapport d’aujourd’hui du Wall Street Journal approfondit les relations que Blevins a traversées au cours de ses 20 ans de carrière chez Apple. Cela inclut les premiers jours de l’iPhone, quand il a affronté différents fournisseurs et a finalement obtenu de meilleures conditions pour Apple.

Dans sa position, Blevins a le pouvoir d’affecter considérablement les affaires des fournisseurs d’iPhone:

Lorsque STMicroelectronics NV a refusé en 2013 une demande de baisse des prix des capteurs gyroscopiques – des pièces qui aident l’écran du téléphone à s’adapter aux mouvements – M. Blevins a menacé de trouver une alternative, selon un ancien cadre de STMicroelectronics.

Le fournisseur a tenu bon, seulement pour regarder le passage de l’entreprise à un rival. Cela a tué environ 150 millions de dollars de revenus annuels du fournisseur, selon les données d’IHS Markit, représentant un cinquième de ses ventes de capteurs.

Blevins est tellement préoccupé par le fait que les employés «développent des relations avec les fournisseurs qui pourraient diluer leur concentration sur les économies d’Apple» qu’il change de personnel tous les quelques années, indique le rapport.

Blevins travaille également en étroite collaboration avec Qualcomm, où les dirigeants le décrivent comme «punissant» lorsqu’ils défient ses exigences. En 2014, il a dirigé le «Project Antique» d’Apple, dont l’objectif était de réduire ce qu’Apple a payé à Qualcomm.

M. Blevins a convoqué des fabricants au Grand Hyatt Hotel de Taipei, selon des documents judiciaires et des personnes familières avec la réunion. À l’époque, Apple remboursait aux fabricants le paiement des frais de licence de Qualcomm. M. Blevins a déclaré aux fabricants qu’ils n’avaient pas besoin de payer Qualcomm et a déclaré qu’Apple cesserait de les rembourser.

Douze jours plus tard, les fabricants ont commencé à retenir les paiements de licence de Qualcomm, pour un montant total de 8 milliards de dollars, a déclaré le fabricant de puces au tribunal.

Le rapport complet du Wall Street Journal vaut absolument la peine d’être lu. Il détaille les différentes batailles de Blevins avec Imagination, Japan Display, etc.

