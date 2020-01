Le programme d’échange d’Arlo peut vous rapporter une nouvelle sonnette vidéo pour 100 $

Arlo a lancé une nouvelle promotion visant à attirer les propriétaires de sonnettes vidéo existants vers la version de base de la maison intelligente. À partir de maintenant jusqu’au 31 mars pour les clients aux États-Unis, Arlo offre 50 $ pour certaines sonnettes vidéo avec échange, permettant aux personnes intéressées d’acheter une nouvelle sonnette vidéo Arlo pour 99,99 $.

Disponible maintenant directement dans la boutique en ligne d’Arlo, un code promotionnel, Sonnette50, peut être saisi pendant le processus de paiement qui lancera le processus de reprise. Malgré la saisie d’un code, l’achat complet (149,99 $) pour la sonnette vidéo Arlo sera facturé, mais la société inclura une étiquette d’expédition prépayée ainsi que la commande à utiliser pour l’envoi de votre échange.

En plus de récupérer seulement une fraction de ce que vous avez initialement payé pour votre sonnette vidéo existante, il y a quelques termes et limitations à connaître. Le plus important est qu’une fois que vous avez envoyé votre sonnette vidéo, vous ne la récupérerez pas, alors dites au revoir avant de l’envoyer à sa destination finale.

Si vous décidez de vous y lancer, vous disposerez de 30 jours pour expédier votre sonnette à l’entreprise, et une fois vérifié, un crédit sera attribué à votre méthode d’achat d’origine. Les sonnettes vidéo acceptées semblent couvrir la plupart des principaux acteurs, mais elles ne couvrent certainement pas toutes les options du marché. Voici la liste complète:

Ring Video Doorbell

Ring Video Doorbell 2

Ring Video Doorbell Pro

Ring Video Doorbell Elite

Ring Peephole Cam

Sonnette vidéo SimpliSafe Pro

Sonnette vidéo Skybell Trim Plus

August Doorbell Cam Pro

Caméra de sonnette sans fil August View

Eufy Video Doorbell

Sonnette vidéo WiFi EZVIZ DB1

Honeywell DBCAM Trim

Sonnette vidéo 1080p LaView

Sonnette vidéo Halo LaView One

Sonnette vidéo Maximus Answer DualCam

Nest Hello

Night Owl Smart WiFi Video Doorbell

RCA HSDB2A Video Doorbell

Remo + RemoBell Wireless Video Doorbell

Remo + RemoBell S Sonnette Vidéo

Sonnette vidéo HD Skybell

Sonnette vidéo sans fil Swann

Sonnette vidéo sans fil Uniden U-Bell

Sonnette vidéo filaire Wisenet SmartCam D1

Sonnette intelligente Zmodo Greet HD

La page d’assistance du programme d’échange d’Arlo ne répertorie pas ce que l’entreprise fera de votre ancienne sonnette vidéo, nous espérons donc qu’elle a un plan pour les recycler ou les remettre sur le marché d’une manière ou d’une autre. Quoi qu’il en soit, ceux qui participent à l’échange doivent définitivement effacer toutes les données et dissocier tous les appareils avant de les envoyer.