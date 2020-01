Le programmeur de Shovel Knight explique comment le boss final a été perfectionné quatre fois

Un programmeur des Yacht Clubs Games a donné un aperçu fascinant de la façon dont son équipe a conçu des versions distinctes de Shovel Knight: Treasure TroveDernier boss de. Bien que Shovel Knight puisse être initialement indiscernable de certains des classiques 16 bits les plus vénérés du jeu, ce titre indépendant de 2014 est une lettre d’amour à cette époque et est un excellent exemple du moment où un jeu vidéo peut être plus que la somme de ses parties.

La beauté de Shovel Knight est la façon dont Yacht Club Games s’est inspiré de titres classiques et a combiné leurs éléments pour tisser une nouvelle aventure évoquant la nostalgie. Shovel Knight contient des éléments de Zelda II: The Adventure of Link, de la série Castlevania, de DuckTales et de Super Mario Bros. 3. Cependant, où cette inspiration est la plus répandue, c’est dans la façon dont le jeu ressemble à la série Mega Man originale. La conception de niveau, le système à huit boss, l’ensemble de mouvements de Shovel Knight et son arsenal rappellent tous les premières apparitions du Blue Bomber, et cette formule gagnante se sent parfaitement adaptée à Shovel Knight. Yacht Club Games a ensuite franchi une étape supplémentaire en publiant des DLC qui ont permis aux joueurs de jouer en tant que trois des boss du jeu dans des campagnes entièrement nouvelles: Plague Knight, Specter Knight et King Knight.

Selon Rock, Paper, l’interview de Shotgun avec le programmeur et co-concepteur David D’Angelo, ces personnages supplémentaires – qui sont eux-mêmes venus avec des styles de jeu radicalement différents – sont la raison pour laquelle la bataille du boss de l’Enchanteresse a dû être repensée tant de fois. Bien que le combat original ait exigé que les joueurs utilisent les compétences qu’ils ont acquises tout au long de leur voyage en tant que chevalier de pelle, l’utilisation d’autres personnages a rendu le combat du boss insultant facile ou difficile au point de se sentir impossible. Parce que le combat original se déroule sur des blocs destructibles, par exemple, jouer en tant que Spectre Knight serait exaspérant car il détruit des blocs chaque fois qu’il en saute. Le roi chevalier, d’autre part, n’aurait presque aucun moyen d’attaquer l’Enchanteresse volante car ses attaques sont principalement horizontales.

D’Angelo explique que leur équipe a subi plusieurs remaniements afin que le combat soit difficile mais juste. Par exemple, des ajustements ont dû être apportés à l’IA de l’Enchanteresse afin qu’elle invoque toujours des blocs avant que l’arène ne présente des distances non sautables pour Shovel Knight. Dans la version de Spectre Knight, le combat est complètement inversé, The Enchantress invoquant des rangées de blocs depuis le bas de la scène, ce qui oblige les joueurs à monter pendant la bataille et, finalement, à créer l’arène, Shovel Knight lui fait face plus tard. Une technique similaire serait employée pour King Knight, qui devait être au même niveau qu’elle pour lancer des attaques.

Le concept de s’attaquer au même boss de plusieurs façons est également un élément essentiel de la série Mega Man, mais dans ce cas, Yacht Club Games est allé au-delà. Leur équipe s’est rendu compte que simplement copier et coller le même boss final serait à la fois injuste pour les joueurs et pas aussi satisfaisant pour un gain, et a essentiellement créé une bataille unique pour chacun des quatre personnages du jeu. En tant que jeu créé pour et financé par des joueurs qui chérissent les jours de gameplay 16 bits et de mécanique difficile, Shovel Knight a prouvé que la scène du jeu indépendant d’aujourd’hui est plus que capable de maintenir ces jours en vie.

Shovel Knight: Treasure Trove est disponible sur Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et autres plateformes.

