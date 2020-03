Le Project xCloud de Microsoft pourrait arriver sur Windows 10 n’importe quel jour maintenant

Il semble que Microsoft se prépare à publier Project xCloud pour les appareils PC, avec une annonce potentiellement prévue dès la semaine prochaine.

Bien que Microsoft ait confirmé l’année dernière que son service de streaming de jeux arrivera sur Windows 10, Project xCloud – qui est toujours en version bêta – ne vous permet actuellement de diffuser des jeux que sur des appareils Android et iOS.

Cela pourrait ne pas être le cas pour beaucoup plus longtemps, car le chef de la Xbox, Phil Spencer, semble déjà jouer avec xCloud sur PC à la maison.

L’utilisateur de Reddit ‘An Xbox Dude’, qui prétend être copain avec Spencer, a pris une image du honcho de la tête Xbox jouant quelque chose appelé “Xbox Game Streaming (Test App)”, qui ressemble certainement à une solution xCloud pour jouer à des jeux haut de gamme sur les appareils Windows à faible puissance.

Ce n’est guère surprenant. En novembre, Microsoft a confirmé qu’il apporterait xCloud aux PC Windows à un moment donné cette année, en déclarant: “L’année prochaine, nous apporterons Project xCloud à Windows 10 … et collaborons avec un large éventail de partenaires pour faire le jeu en streaming est également disponible sur d’autres appareils. “

Il a également annoncé que 2020 offrira également la possibilité de jouer à tous les jeux que vous possédez, ainsi qu’aux titres Xbox Game Pass, via le service de streaming.

Bien que cela ne soit pas surprenant, le message sur Reddit est probablement un signe que xCloud arrive sur Windows 10 plus tôt que tard. Microsoft pourrait présenter la solution PC au début de la semaine prochaine, comme si GDC avait été annulé en raison de l’épidémie de coronavirus, la société promet de parler de son service de jeux en nuage lors d’une diffusion en direct “ Game Stack Live ” le 18 mars intitulée “ Xbox Series X + Project xCloud = Un nouveau chapitre dans le jeu. ‘

Si tel est le cas, Microsoft toussera probablement sur le type de performances que les joueurs de PC peuvent attendre du service; xCloud est actuellement limité à une résolution de 720p, qui, bien que très bien sur un appareil portable Android ou iOS, est peu susceptible de tenir le coup sur les ordinateurs portables haute résolution et les configurations de moniteur.

L’arrivée en apparence imminente de xCloud pour PC sera une nouvelle passionnante pour beaucoup, en particulier compte tenu des problèmes de stabilité et de performances que son principal rival, Google Stadia, a souffert. Microsoft a adopté une approche différente de Google avec un déploiement lent et régulier, et cela semble porter ses fruits.

