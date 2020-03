Le projet de projection secret expliqué

Avertissement: SPOILERS à venir pour les épisodes 1 et 2 de Devs.

Devs, la première série du nouveau FX sur l’empreinte Hulu, a peut-être déjà révélé la vraie nature du projet de projection de la société technologique du spectacle, Amaya. Devs est une idée originale du cinéaste de science-fiction Alex Garland, qui a écrit le scénario du classique culte 28 Days Later, et a également écrit et réalisé les films de science-fiction Ex Machina et Annihilation. Garland a écrit et réalisé les huit épisodes de Devs, et bien que seuls les deux premiers soient disponibles en ce moment, ils présentent tous les deux le style distinctif de Garland.

Devs suit un jeune ingénieur en informatique qui se méfie de son lieu de travail, une entreprise d’informatique quantique nommée Amaya, lorsque son petit ami se suicide peu de temps après avoir été invité à rejoindre un département de recherche secret au sein de l’entreprise. L’émission rassemble un casting de stars comprenant Sonoya Mizuno dans le rôle de Lilly Chan, notre protagoniste central, aux côtés de Karl Glusman dans le rôle de l’ami de Lilly, Sergei, et de Nick Offerman dans le rôle intense et excentrique d’Amaya, Forest, le PDG d’Amaya.

Bien que les deux premiers épisodes présentent le nouveau projet de l’équipe Devs comme un mystère à combustion lente, la série nous a peut-être déjà donné des indices cruciaux sur ce qu’est ce projet. Et si c’est le cas, Amaya exploite des forces qui pourraient avoir des implications inquiétantes pour les personnages principaux de la série.

Le projet secret de l’équipe Devs

Dans l’épisode pilote, Sergei (qui est codeur d’intelligence artificielle chez Amaya), fait une présentation avec son équipe devant Forest et son employée de droite Katie (jouée par Alison Pill). La présentation de Sergei est un algorithme qui lui permet de prédire les mouvements des organismes unicellulaires. L’algorithme ne peut fonctionner que pendant 30 secondes à la fois, mais il impressionne suffisamment Forest pour inviter Sergei à rejoindre l’équipe Devs, qui travaille actuellement sur un projet incroyablement secret.

Forest amène Sergei au laboratoire de la division Devs et l’assied à un ordinateur avec un mur de code, lui disant que “tout deviendra clair”. Sergei étudie l’ordinateur, et après un certain temps, il a une dépression émotionnelle totale, pleurant dans la salle de bain avant de prendre la décision d’enregistrer le code à l’aide d’une montre-bracelet d’appareil photo. Malheureusement pour lui, Forest découvre la trahison de Sergei et le coince dans la forêt à l’extérieur du bâtiment, livrant un monologue obsédant sur la façon dont la philosophie du déterminisme a conduit lui et Sergei à ce moment précis. Il a ensuite le chef de la sécurité d’Amaya, Kenton, étrangler Sergei avec un sac en plastique.

Le deuxième épisode de la série offre un autre aperçu de la puissance réelle de leur code quantique. Nous obtenons une scène de Katie menant un test de projet avec deux membres de l’équipe Devs, Stewart et Lyndon. Il y a un écran projetant ce qui ressemble à des morceaux de code binaire distillés dans une image physique. Bien qu’il semble flou et difficile à suivre au début, le code change et se transforme en une image de Jésus-Christ sur la croix le jour de sa crucifixion.

Qu’est-ce que le projet?

Le discours de Forest à Sergei tourne autour du déterminisme, une théorie philosophique qui implique que la nature de l’univers est basée uniquement sur la cause et l’effet. Cela signifie que le concept de libre arbitre est une illusion, car une fois que la physique quantique a lancé le bal, chaque action qui a eu lieu depuis lors a été simplement réactive. Sur cette base, ainsi que le projet de Sergei dans le premier épisode, il semble que le projet de recherche secret d’Amaya soit un ordinateur quantique exécutant un algorithme qui peut restituer le passé et prédire l’avenir. C’est quelque chose que le créateur de la série Alex Garland a laissé entendre avant la sortie de l’émission, disant à une foule au New York Comic-Con que “si vous étiez devant un ordinateur assez puissant, vous pourriez utiliser le déterminisme pour prédire l’avenir et comprendre le passé.”

Seul le temps dira ce qu’est réellement le projet d’Amaya, mais s’il est basé sur le concept de déterminisme, alors leurs recherches soulèvent de sérieuses préoccupations éthiques et métaphysiques. Alors que Lilly commence tout juste à découvrir la vérité derrière la disparition prématurée de Sergei, il y a des mystères beaucoup plus grands cachés juste au-delà des portes de la Devs laboratoire de division.

