Le projet de véhicule connecté de Tampa vise à rendre la conduite plus sûre

Il ne fait aucun doute que les véhicules connectés sont la voie de l’avenir, comme l’illustrent un certain nombre d’initiatives de tous les coins du spectre technologique.

La 5G Automotive Association (5GAA), par exemple, est une collaboration entre les constructeurs automobiles, les entreprises technologiques et l’industrie des télécommunications qui souhaitent proposer une solution plus universelle pour nos futurs besoins de mobilité et de transport. Être connecté est au cœur de cela.

Problème complexe

Cependant, c’est un problème compliqué et difficile à résoudre. La normalisation de la façon dont les véhicules, et tout le reste, des appareils électroménagers de votre maison aux animaux domestiques, poussettes et percolateurs à café, est encore loin d’être claire. Quelle que soit la méthode de connectivité utilisée, relier les points entre les véhicules, les appareils et les personnes est certainement la voie à suivre, en particulier dans les zones urbaines où les populations urbaines sont en augmentation.

Aux États-Unis, un exemple vise à s’attaquer de front au problème urbain. Le pilote de véhicule connecté Tampa Hillsborough Expressway Authority (THEA) est une excellente nouvelle initiative conçue pour rendre les rues de la ville de Floride plus sûres et beaucoup plus efficaces.

Pour ce faire, la ville a travaillé avec Siemens pour développer un réseau de boîtiers sans fil ou d’unités routières Vehicle to Everything (V2X) qui relient efficacement ces points entre les véhicules.

Technologie connectée

Ce réseau de 46 box en bordure de route est à ce jour lié à environ 1 000 volontaires propriétaires de voitures ainsi qu’à 10 bus et tramways. Il s’agit de l’un des rares projets pionniers aux États-Unis, dont un dans le Wyoming et un autre à New York, visant à rationaliser le trafic et à réduire les accidents. Pour ce faire, THEA utilise la technologie de communication de véhicule à véhicule (V2V) et de véhicule à infrastructure (V2I) pour que tout fonctionne.

Les autorités locales ont signé un accord avec le ministère américain des Transports (USDOT) en 2015 et la Tampa / Hillsborough Regional Expressway Authority (THEA) a travaillé aux côtés de la Hillsborough Regional Transit Authority pour mettre en œuvre le concept. Ils avaient déjà une base solide, après avoir réalisé les avantages des systèmes de péage tout électriques. Le projet de véhicule connecté ou CV semblait être une extension évidente de cela.

Les conducteurs reçoivent des alertes sur les dangers directement sur leur rétroviseur (Crédit d’image: THEA)

Avertissements dynamiques

Pour le projet de Tampa, les CV communiquent en utilisant une technologie sans fil bidirectionnelle à courte et moyenne portée appelée DSRC ou Dedicated Short Range Communications, qui est un peu comme le Wi-Fi. Cela ne signifie pas que la voiture, le bus ou quoi que ce soit soit automatisé ou autonome car le conducteur a un contrôle total à tout moment. Cependant, cela signifie que le conducteur peut recevoir une série d’avertissements dynamiques sur la route, y compris des indications audio et visuelles pour la décélération de la rampe de fin et des alertes de collision avant, entre autres.

Nous avons récemment pu voir le pilote en action et il propose un certain nombre de solutions potentielles, toutes liées au concept de véhicule connecté. Les représentants de la ville ont même fermé une partie de l’autoroute Lee Roy Selmon pour nous afin d’illustrer les différentes facettes du projet. Il y avait même une escorte policière à l’entrée de l’autoroute, juste pour dissuader toute personne tentée de continuer vers le viaduc autrement désert de la ville.

Tampa pilote son projet de véhicules connectés depuis 2015 (Crédit image: THEA)

Réduction de la congestion

Assis à l’arrière d’une Chevrolet typiquement caverneuse, l’équipe nous a expliqué comment le système avait été conçu avec un certain nombre d’objectifs en tête.

La série d’alertes pour le conducteur, qui apparaissent dans le rétroviseur du conducteur au fur et à mesure du déclenchement, sont au cœur de cela. Le premier exemple à apparaître était après que nous ayons conduit sur l’autoroute puis redescendu la colline vers un virage serré sur la route. L’équipe a expliqué comment les rétroviseurs spécialement adaptés ont pu signaler de nombreux avertissements dans leurs CV.

Les responsables ont expliqué que cette courbe prononcée, qui se termine à l’intersection chargée de feux de circulation de la rue East Twiggs et de l’avenue Meridian, est sujette à la congestion du trafic qui s’accumule autour du virage.

Pour lutter contre les accidents, le système d’alerte clignote automatiquement un avertissement pour vous dire si le trafic est en attente et également pour ralentir la courbe. La meilleure chose à ce sujet est la façon dont l’avertissement apparaît dans le rétroviseur, il est donc assez difficile de le manquer ou de l’ignorer.

Les autorités ont fermé la route afin que nous puissions voir de plus près comment fonctionne le système (Crédit image: Rob Clymo)

Motorisation intelligente

De même, aller dans le mauvais sens sur les routes est étonnamment plus courant que vous ne le pensez, surtout en Amérique, semble-t-il. Ce problème est potentiellement aggravé à Tampa où la ville a utilisé une initiative de voies réversibles (REL). Encore une fois, cela est utilisé sur la Lee Roy Selmon Expressway et il est conçu pour faire un usage optimal de la gestion du trafic. Les voies sont changées à différents moments de la journée afin d’augmenter le flux de trafic pendant les trajets aux heures de pointe.

Il s’agit d’une solution très pratique mais non sans problèmes. Le pilote de véhicule connecté THEA est parfait pour résoudre les problèmes des conducteurs confus qui vont dans le mauvais sens. En utilisant la connectivité des véhicules et des boîtes routières, les conducteurs sont avertis à l’avance des conducteurs mal orientés. Les responsables de la ville ont expliqué que cela pourrait être le moyen de prévenir les accidents, ce tronçon de route étant le banc d’essai parfait après plusieurs décès au fil des ans.

La THEA espère que le projet pilote pourrait conduire à un déploiement plus large de l’initiative de sécurité (Crédit d’image: Rob Clymo)

La sécurité d’abord

Un autre avantage du système est lorsque vous sortez de l’autoroute et que vous entrez en ville. Les rues de la ville sont pleines de gens et tous ne sont pas aussi consciencieux à regarder où ils vont que vous. En conséquence, le système connecté ajoute un autre niveau de sécurité en émettant des avertissements pour les piétons lorsque vous conduisez à travers l’intersection et sur les routes urbaines.

Cependant, le système est également utile pour rendre le flux de trafic plus efficace. Le cas typique est le système de tramway TECO Line. Il s’agit d’un service de tramway électrique qui relie le centre-ville de Tampa à Ybor City. La sécurité a également été améliorée dans cet exemple, car le système de véhicule connecté clignote des alertes lorsque des conducteurs paresseux ou distraits décident de traverser les voies ferrées urbaines devant un tramway.

Toutes les données et la connectivité sont affichées sur le site Web de THEA (Crédit d’image: THEA)

Plus efficace

Mieux encore, en particulier compte tenu du temps que prennent les lumières pour changer aux intersections américaines, c’est la façon dont le système peut optimiser la synchronisation des signaux. La connexion des véhicules peut également informer les conducteurs lorsqu’il y a des obstacles à proximité qu’ils n’auraient peut-être pas vus autrement. Ceci est particulièrement utile aux jonctions aveugles et autres, où vous ne savez peut-être pas ce qui se trouve autour du virage.

Et, avec ces boîtiers routiers qui fonctionnent plus efficacement avec les lumières, vous n’êtes pas coincé à une intersection pendant trois minutes quand rien ne va dans l’autre sens. Tout cela signifie que vous arriverez à destination plus rapidement et, espérons-le, en un seul morceau connecté également.