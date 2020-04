le projet en collaboration avec le ministère de l’Éducation

aujourd’hui, Samsung l’a annoncé en collaboration avec le ministère de l’Éducation, le début d’une nouveau projet. Nous parlons de clubs scolaires, ou la deuxième phase de LetsApp – Édition Solve For Tomorrow. Cette troisième édition du projet est dédiée à tous les étudiants qui font partie du écoles secondaires et vise à sensibiliser les jeunes à une utilisation correcte du Web et du numérique.

Laboratoires scolaires, voici tout ce que vous devez savoir sur ce projet

Entre novembre 2019 et le 31 mars 2020, ils ont été plus de 600 propositions reçues de toutes les écoles en Italie. Parmi ceux-ci, il y a eu sélectionnez 9, qui participera à la finale, qui débute aujourd’hui le 17 avril et se terminera plus tard ce mois-ci. Des ateliers auront lieu, et sera divisé en deux parties: une session de pensée de conception, est une deuxième phase au cours de laquelle ils seront traités narration pour décrire au mieux votre projet relatif aux techniques de prise de parole en public. Ces deux phases seront une sorte de finale qui sélectionnera les trois meilleurs projets d’ici mai 2020.

Anastasia Buda, le Responsable Responsabilité Sociale d’Entreprise de Samsung Electronics Italie, a publié une brève déclaration: depuis près de 30 ans, Samsung s’est engagé à diffuser la culture numérique en Italie, en contribuant concrètement à la cause avec divers projets de formation destinés à différents segments de la population. Parmi les initiatives destinées aux jeunes, elle se démarque Samsung LetsApp, qui au cours des trois dernières années, avec nos partenaires, nous a permis d’offrir à tous les étudiants italiens différents types de compétences. Compétence à la fois douce et numérique, qui s’avérera certainement utile pour la formation professionnelle des nouvelles générations. Dans ce contexte, nous sommes vraiment ravis de commencer la phase Labos scolaires de la troisième édition de LetsApp, après avoir accompagné des milliers d’étudiants à travers l’Italie pendant le premier segment du projet à travers une formation structurée numérique en sept modules différents, où les notions théoriques ont alterné avec des démonstrations pratiques.

Le projet est très intéressant, et montre une fois de plus l’engagement que Samsung prend dans cette période, comme jamais auparavant, dans la diffusion l’utilisation correcte de la technologie.