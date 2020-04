Le projet Tempo d’Amazon pourrait arriver cette année pour affronter Google Stadia

Nous en savons maintenant un peu plus sur la poussée d’Amazon dans les jeux vidéo: le géant de la technologie prévoit de sortir ses premiers jeux vidéo à gros budget le mois prochain, développe des expériences interactives Twitch et a une plate-forme de jeu en nuage appelée Project Tempo en préparation.

Dans une large interview avec le New York Times, les dirigeants d’Amazon ont révélé quelques extraits supplémentaires sur ces projets, destinés à attirer encore plus de personnes dans l’écosystème Amazon qui couvre déjà tout, du stockage dans le cloud aux haut-parleurs intelligents.

Tout cela n’est pas nouveau – Amazon a annoncé que le développement de jeux tels que Crucible et New World avait commencé en 2016, tandis que les rumeurs d’un service de jeu dans le cloud tourbillonnaient depuis plus d’un an.

Cependant, l’article du NYT a complété certaines de ces informations. Le service de streaming de jeux vidéo porte apparemment le nom de code Project Tempo, et une première version pourrait être lancée à un moment donné cette année – en supposant que l’épidémie de coronavirus ne gêne pas. Les détails sont rares pour le moment, mais il est probable que cela ressemble à Google Stadia ou Nvidia GeForce Now.

Lancement prochain

Quant au jeu de tir à la première personne sur le thème de la science-fiction Crucible et au jeu en ligne massivement multijoueur New World (que nous avons déjà examiné), ils devraient tous deux être lancés le mois prochain. La propagation de Covid-19 a retardé le lancement de Crucible, initialement prévu pour mars.

Le NYT confirme qu’il y a aussi un autre MMO en préparation, comme annoncé l’année dernière, qui sera basé sur le monde du Seigneur des Anneaux. Amazon a développé son propre moteur de traitement de jeux Lumberyard pour soutenir tous ces efforts, dont nous avons également entendu parler auparavant.

Enfin, l’article aborde les expériences interactives qui pourraient potentiellement arriver sur la plate-forme Twitch (appartenant à Amazon), afin que les téléspectateurs puissent se joindre à l’action qu’ils regardent. Cela pourrait être déployé dans les prochains mois.

Si l’économie mondiale et la santé le permettent, il semble que 2020 soit une grande année pour Amazon dans le domaine des jeux, car il semble s’attaquer sérieusement à Sony, Microsoft, Google et le reste de cet espace. Dès que l’un de ces projets sera mis en ligne, vous en entendrez parler ici.